Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

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Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

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Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

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Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов

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Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

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Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Коммерсантъ00:36
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Политика

Айсен Николаев принял участие в заседании Госсовета в Москве

Глава республики Айсен Николаев участвовал в заседании Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села в Москве сегодня, 26 декабря, передает телеканал "Якутия 24".
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Александр Овечкин - известный хоккеист российского происхождения, играющий в НХЛ Америки, на днях получил приглашение посетить ужин самого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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В Петербурге найдены предположительные останки жертвы Соколова

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В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Газета.Ru 07:52
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
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В «Ростех» намерены создать российские чипы Bluetooth, Wi-Fi, NFC и IoT

Государственная корпорация «Ростех» собирается разрабатывать в России чипы для беспроводных технологий Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, NFC, LPWAN, NB-IoT и Thread.
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РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Известия 09:07
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон в России

Самым продаваемым гаджетом 2019 года стал Samsung Galaxy A50, пишет «360».
Газета Кемерова 09:49
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Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством

Власти Украины экстрадировали в Испанию криминального авторитета, известного под кличкой "Батыр Бухарский", которого испанская юстиция обвиняет в отмывании преступных доходов.
ТАСС 07:24
Происшествия

Бывшим полицейским в Уфе дали сроки за изнасилование своей коллеги

РИА Новости 09:19
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Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»

Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
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Рудковская ответила на слова Собчак о работе в маникюрном салоне

Ранее Собчак на своём шоу заявила, что Рудковская работала маникюршей в сочинском салоне, где через некоторое время встретила бизнесмена Виктора Батурина.
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Наиль Умяров: Быстро поняли, чего хочет Тедеско

В Спартаке вы начинали у Олега Кононова, а с осени играете под руководством Доменико Тедеско.
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В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

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Планы по атаке на российскую элиту, которые разрабатывает киберкомандование США, считают в Москве нелегальной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта.
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Политика

Песков высказался об идее «нормандского формата» с Грузией

Напомним, «странной идеей» назвал идею переговоров в «нормандском формате», ранее высказанную президентом Грузии, сенатор Алексей Пушков 25 декабря.
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Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Lenta.ru 07:51
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Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
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Азар пропустит Суперкубок Испании

Испанская газета Marca сообщает, что вингер сборной Бельгии пропустит матчи за Суперкубок Испании, который будет разыгран в Саудовской Аравии с 8 по 12 января.
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Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
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В МИД оценили потери Евросоюза от санкций против России

Потери ЕС от санкций в отношении России уже исчисляются сотнями миллиардов евро, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:41
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
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ЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Лицензия на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, была отозвана у медстраховщика "Урал-Рецепт М" (Екатеринбург) в связи с добровольным отказом компании от деятельности.
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Экономика

Бизнес получил отсрочку на год в отказе от международных налоговых льгот

Отсрочка на год Как пояснил Минфин, старт MLI в России отложен по формальным причинам.
РБК 08:22
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Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

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Армия и оружие

Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты

По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
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Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

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Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека»

Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».
Коммерсантъ 09:29
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Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
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