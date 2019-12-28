Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
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Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

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Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

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ТАСС03:32

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Коммерсантъ00:36
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Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik

Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

РИА Новости 09:32
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В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
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Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен совершил самоубийство

В Норвегии скончался писатель, художник и бывший супруг принцессы Марты Луизы Ари Бен. Отец трех детей покончил с собой.
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Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Политика

С января 2020 года Генпрокуратура Украины будет упразднена

Генпрокуратура Украины как институт прекратит свое существование к новому году, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 26 декабря в ходе общения с журналистами.
Красная весна 08:01
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
Происшествия

Найдены останки жертвы историка Соколова

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Политика

На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Lenta.ru 09:16
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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Политика

Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Lenta.ru 07:51
Общество

Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в половой дискриминации

Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
МК-Спорт 09:38
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Экономика

Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников

Сбербанк выпустил специальные дебетовые карты для путешественников «Сберкарта Travel» со специальной программой лояльности, сообщается на сайте кредитной организации.
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Вести.Ru 09:10
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Лавров назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе

Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский считает урегулирование конфликта на юго-востоке страны важнейшим приоритетом.
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Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США по «Северному потоку - 2»

Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Известия 09:07
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Обыск в ФБК проводили судебные приставы

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Захарова оценила планы США по кибератаке на Россию

Планы по атаке на российскую элиту, которые разрабатывает киберкомандование США, считают в Москве нелегальной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Биатлонист Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Биатлонист Антон Слепов завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на «Ижевской винтовке».
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В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

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Художник изобразил Марка Хэмилла в образе Весемира из «Ведьмака»

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Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
РИА Новости 07:25
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Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
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Впервые за 10 лет все запуски «Роскосмоса» оказались успешными

«Роскосмос» в 2019 году не провалил ни одного запуска. Последний год без аварий до этого был 2009-й, сообщает «Медуза».
Полит.ру 06:51
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Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
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