Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год. Возглавил список совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Ему удалось за 12 месяцев увеличить свой капитал на $8 млрд.
Читать в источнике
Комментировать494

Подробнее о событии

Чудовищная поляризация общества. Экономист о рейтинге российских олигархов

Национальная служба новостей07:54

Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Известия04:06

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Коммерсантъ00:36

Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

RT на русском03:01

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РИА Новости01:17

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РБК01:47

Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

ТАСС03:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:03, Ашберн
Кино

В «Сватах» появится новый персонаж

Газета.Ru 08:55
Технологии

МТС разработала «умную» колонку

«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
РБК 24 декабря в 17:21
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости вчера в 10:43
Политика

В Вене начались переговоры России и Украины по газу

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
РБК 08:45
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе

LiveSport.ru 23 декабря в 16:28
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
NewInform 07:02
Здоровье

В Якутске число заболевших корью увеличилось до 44 человек

Количество жителей Якутска, заболевших корью, достигло 44 человек, сообщила глава города Сардана Авксентьева, передает ТАСС.
МИР 24 24 декабря в 03:22
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Коммерсантъ 10:11
Общество

Росстат спрогнозировал убыль населения в ближайшие 16 лет

В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
РИА Новости 17:30
Политика

Депутат Рады отметил, что Крымский мост сделал Кубань ближе к Украине

В середине декабря Гончаренко на заседании Рады призвал "заполучить" Кубань в сверу интересов Киева.
РЕН ТВ 18:58
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° 24 декабря в 11:29
Армия и оружие

Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер

Политическая Экспертиза 11:32
Происшествия

Обмен с ЛДНР может стать для трех харьковчан спасением от киевского террора

Безысходность ситуации вынуждает их надеяться лишь на обмен, но и здесь возникают проблемы.
Новостной фронт 24 декабря в 08:16
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Общество

Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников

С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
ИА Новороссия 24 декабря в 06:44
Религия

РПЦ разрешила крестить детей с сохранением «национального имени»

Русская православная церковь исключила ограничения в крещении и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им, но "иностранные" имена, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
Известия 17:30
Политика

WP: Трамп подыскивает замену Помпео

Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Газета.Ru 17:47
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Общество

Прощание с Галиной Волчек состоится в «Современнике» 29 декабря

Прощание со скончавшейся сегодня художественным руководителем «Современника» и известным театральным режиссером Галиной Волчек состоится 29 декабря в здании самого «Современника».
Инфо24 13:55
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
CarsWeek.ru вчера в 04:01
Происшествия

В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

Российская газета 04:34
Шоу-бизнес

Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына

Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Дни24 24 декабря в 12:14
Фигурное катание

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место среди пар по итогам короткой программы на чемпионате РФ.
ProstoProSport 10:10
Биатлон

Слепов стал победителем спринта на «Ижевской винтовке»

Чемпионат 05:43
Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
REGNUM 10:51
Футбол

Бакаев назвал главные причины неудачной игры «Спартака» в 2019 году

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему «красно-белые» показывали невнятный футбол перед отставкой Олега Кононова.
NewInform 18:49
Политика

На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Lenta.ru 09:16
Футбол

Роналду назвал главный свой трофей и лучший гол за карьеру

Sportbox.RU 18:23
Экономика

Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей

Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Ведомости вчера в 15:17
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Интерфакс 18:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное