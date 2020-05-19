Общество

КоммерсантъКоммерсантъForbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»). При составлении списка учитывались такие критерии, как признание в профессиональном сообществе, известность на всероссийском или глобальном уровне.
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Forbes и Storytel выпустили второй сезон подкаста о самых перспективных россиянах до 30 лет

Forbes04:28

Фигуристка Косторная, певица Манижа и стендапер Сабуров вошли в список Forbes «30 до 30»

ТАСС02:58

Названы самые перспективные россияне до 30 лет

Lenta.ru04:10

Forbes включил Косторную в список самых перспективных россиян до 30 лет

РБК03:06

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Коммерсантъ03:03

Косторная вошла в рейтинг 30 самых перспективных россиян по версии Forbes

Sports.ru03:26

Косторная вошла в рейтинг Forbes 30 самых перспективных россиян

РИА Новости02:19
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Политика

Россия в четверг проведет заседание СБ ООН о ситуации в Крыму

Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 08:34
Политика

Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.
ТАСС 08:34
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Политика

Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри

Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.
REGNUM 07:18
Политика

Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств в стране.
RT на русском 08:05
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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Происшествия

Актера из «Полицейского с Рублевки» задержали под наркотиками

Lenta.ru 05:22
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
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Экономика

Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка

Годовое собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф.
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Волгоградцев предупредили о возможной «второй волне» коронавируса

Несмотря на постепенное ослабление ограничений, восемь из десяти человек боятся «второй волны» эпидемии.
Волга-Каспий 05:59
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Политика

Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
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Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
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Культура

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона

Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
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Экономика

Румыния будет цепляться за египетский рынок, несмотря на падение производства пшеницы

Румыния останется экспортером пшеницы с потенциалом, примерно, 3,5 млн. тонн, и поэтому сможет участвовать в международных тендерах, таких как египетские (GASC), в зависимости от международной конъюнктуры считают румынские эксперты.
Зерно Он-Лайн 01:00
Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
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Армия и оружие

Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии

REGNUM вчера в 08:37
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Происшествия

Дело о беспорядках в Чемодановке дошло до пензенского облсуда

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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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Общество

Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

Известия 07:29
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Здоровье

Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

Журналисты изучили «Список памяти» с именами погибших медработников, составленный российскими врачами, и проверили его на достоверность по официальным сообщениям чиновников, СМИ, региональных оперативных штабов и родственников.
Lenta.ru 06:54
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Авто

Toyota представила Toyota Venza нового поколения

На американском рынке новая Toyota Venza появится уже этим летом.
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Происшествия

В Москве продавец магазина избил покупателя из-за кашля

В Москве продавец одного из магазинов ударил бутылкой покупателя из-за того, что тот кашлянул.
Газета.Ru 06:45
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Экономика

Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
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Гаджеты

AMD снова лучшая. AMD Ryzen 4000 оккупировали рейтинг производительности PassMark

Команда, стоящая за бенчмарком PassMark, опубликовала обновленный рейтинг производительности процессоров для мобильных ПК.
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В Волгоградской области создается современный инфекционный кластер

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