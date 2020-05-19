Общество

КоммерсантъКоммерсантъForbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»). При составлении списка учитывались такие критерии, как признание в профессиональном сообществе, известность на всероссийском или глобальном уровне.
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Подробнее о событии

Forbes и Storytel выпустили второй сезон подкаста о самых перспективных россиянах до 30 лет

Forbes04:28

Косторная вошла в рейтинг 30 самых перспективных россиян по версии Forbes

Sports.ru03:26

Косторная вошла в рейтинг Forbes 30 самых перспективных россиян

РИА Новости02:19

Forbes включил Косторную в список самых перспективных россиян до 30 лет

РБК03:06

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Коммерсантъ03:03

Фигуристка Косторная, певица Манижа и стендапер Сабуров вошли в список Forbes «30 до 30»

ТАСС02:58

Названы самые перспективные россияне до 30 лет

Lenta.ru04:10
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Общество

В Петербурге запретили прощаться с умершими

Власти Санкт-Петербурга запретили прощаться с умершими. В частности, церемонии запрещены во всех моргах.
Московский Комсомолец 03:41
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Общество

Сменилось руководство завода, производящего аппараты ИВЛ «Авента-М»

Новый временный гендиректор назначен на "Уральском приборостроительном заводе" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", говорится в сообщении предприятия.
Интерфакс вчера в 09:10
9
Шоу-бизнес

Стало известно о расставании Гагариной и Исхакова

Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков стали встречаться в 2013 году, а через год поженились.
ФАН вчера в 08:18
83
Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
1,2K
Гаджеты

Названы смартфоны Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Китайским инсайдерам удалось раздобыть список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12.
NewInform вчера в 10:23
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Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
250
Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:11
2,3K
Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском вчера в 14:24
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
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Авто

Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения

Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Общество

В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха

Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.
РИА Новости 04:52
4
Экономика

Оплату общедомовых расходов предложили включить в тариф на ЖКУ

Оплату ресурсов, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирных домах, могут включить в тариф на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), оплачиваемые жильцами.
News.ru 04:59
Армия и оружие

Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае

"Военнослужащие ЦВО развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 22:21
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Общество

Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
2,1K
Общество

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
13
Общество

Более половины россиян ждут вакцину от коронавируса

21% респондентов уверены, что в случае эффективности вакцины необходимо провести обязательную вакцинацию.
Вести Подмосковья 04:04
14
Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
5
Политика

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства

В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
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Наука

Ученые назвали ускоряющие старение продукты

РЕН ТВ вчера в 15:57
4
Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
1K
Здоровье

В Саратовской области от пневмонии умер младенец

В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
51
Общество

В Калужской области за сутки 118 человек заразились коронавирусом

Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 мая.
Калужский перекресток 04:26
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Футбол

«Реал» продолжит сотрудничество с Йовичем

Мадридский "Реал" продолжит сотрудничество с сербским нападающим Лукой Йовичем.
Газета.Ru 04:46
Экономика

Росавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту»

Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки.
REGNUM вчера в 18:40
7
Футбол

«Ювентус» хочет обменять Пьянича и Де Шильо на Семеду

«Ювентус» и «Барселона» может совершить обмен игроками, сообщает Sport.
Спорт-Экспресс 17 мая в 12:03
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
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