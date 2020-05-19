Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»). При составлении списка учитывались такие критерии, как признание в профессиональном сообществе, известность на всероссийском или глобальном уровне.

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

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