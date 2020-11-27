Украина получит $100 млн на борьбу с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября представитель украинского правительства в Верховной раде Василий Мокан написал на своей странице в Facebook о том, что Украина направит делегацию на переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), чтобы получить кредит на борьбу с коронавирусом.