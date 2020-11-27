Forbes составил список самых высокооплачиваемых профессий в России
Самые высокие зарплаты в 2020 году получают руководители нефтегазовых компаний, предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний.В источнике
С чего всё началось
Платежная ведомость: рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров
Рейтинг 12 отраслей российской экономики с самым высоким уровнем оплаты труда топ-менеджеров в этом году базируется на данных семи консалтинговых агентств, специализирующихся на подборе руководителей высшего звена: Ward Howell, RosExpert, Odgers Berndtson, Horton International, Midland Hunt, Transearch, Recruitment boutique S.M.Art.
Forbes00:00
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Forbes назвал отрасли, руководители которых получают самые высокие зарплаты
Национальная служба новостей01:35