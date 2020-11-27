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ТАСС
ТАСС

Forbes составил список самых высокооплачиваемых профессий в России

Центральная Служба Новостей
Forbes
The Moscow Post
Евразия Daily
Инфорос
БИЗНЕС Online
Национальная служба новостей
Общественная служба новостей
SM News
Самые высокие зарплаты в 2020 году получают руководители нефтегазовых компаний, предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Платежная ведомость: рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров

Рейтинг 12 отраслей российской экономики с самым высоким уровнем оплаты труда топ-менеджеров в этом году базируется на данных семи консалтинговых агентств, специализирующихся на подборе руководителей высшего звена: Ward Howell, RosExpert, Odgers Berndtson, Horton International, Midland Hunt, Transearch, Recruitment boutique S.M.Art.
Forbes00:00
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БИЗНЕС Online

Forbes назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

БИЗНЕС Online01:53
Коммерсантъ

Forbes назвал отрасли с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров

Коммерсантъ01:52
ТАСС

Forbes составил список самых высокооплачиваемых профессий в России

ТАСС01:23
Компания

Forbes назвал отрасли с самыми высокими зарплатами топ-менеджмента

Компания01:37
Национальная служба новостей

Forbes назвал отрасли, руководители которых получают самые высокие зарплаты

Национальная служба новостей01:35
Общественная служба новостей

Forbes составил список самых высокооплачиваемых профессий в России

Общественная служба новостей01:37
Forbes

Платежная ведомость: рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров

Forbes00:00

«Коммерсантъ» узнал о просьбе страховщиков допуска к видеонаблюдению Москвы

Крупные страховые компании и Центробанк ведут переговоры с департаментом информационных технологий Москвы, чтобы получить доступ к системе видеонаблюдения в городе, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
«Коммерсантъ» узнал о просьбе страховщиков допуска к видеонаблюдению Москвы
Ведомости00:59

Honor станет главным конкурентом Huawei, считает глава компании

Даже если Huawei сможет преодолеть все трудности, то миллионы связанных с поставками и продажей смартфонов марки Honor неповинных людей могут лишиться работы, поэтому Huawei сочла нужным попытаться их спасти за счёт передачи активов новой компании.
3DNews02:03

Лавров передал Лукашенко, что РФ привержена договоренностям, достигнутым лидерами в Сочи

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что российская сторона привержена договоренностям, достигнутым в ходе саммита 14 сентября в Сочи.
ТАССвчера в 03:56

В ГИБДД объяснили методику наказания водителей за использование телефонов

Глава ГИБДД Михаил Черников в письме на имя первого заместителя МВД России Александра Горового пояснил, каким образом будет происходить процедура наказания водителей, использовавших во время движения телефон.
SpeedMe02:00

Кравчук попросил Грызлова представить российскую дорожную карту по Донбассу

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук на заседании в среду попросил полпреда РФ в группе Бориса Грызлова предложить свой вариант дорожной карты по разрешению ситуации в Донбассе.
ТАССвчера в 15:02

Стало известно, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов в интервью «Российской газете» рассказал, почему в семье, где один человек заразился коронавирусной инфекцией, остальные остаются здоровыми.
РИА Пензенской областивчера в 05:09

«Яндекс» представил новую умную колонку

Яндекс.Станция Макс уже можно заказать за 16 990 рублей, но пока колонка предлагается в черном и сером цвете, а в дальнейшем появится темно-синий и бордовый варианты.
Astera25 ноября в 15:43

Украина получит $100 млн на борьбу с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября представитель украинского правительства в Верховной раде Василий Мокан написал на своей странице в Facebook о том, что Украина направит делегацию на переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), чтобы получить кредит на борьбу с коронавирусом.
REGNUM19:35

Главврач Коммунарки назвал главную особенность пациентов с COVID-19

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал "быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов" в организме главной особенностью пациентов с COVID-19.
РИА Новостивчера в 11:21

Эксперт описал сценарий военных действий России и США за Крым

Российский специалист поделился своими мыслями насчет того, к каким действиям прибегнет Российская Федерация, если Штаты примут решение ударить по Крыму, используя для этого реактивные системы залпового огня HIMARS.
Evo-rus.comвчера в 09:42

ФАС в несколько раз повысила цены на два препарата для лечения рака

По данным издания, предельная отпускная цена на препарат для лечения рака ломустин выросла почти в девять раз — до 37 тыс. руб. за упаковку, цена препарата от рака и ревматоидного артрита азатиоприна — примерно в два раза, до 380 руб. В ведомстве "Коммерсанту" подтвердили информацию о пересмотре цен на препараты.
Ведомости00:33

Нефть Brent подешевела до $47,71 за баррель

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 по московскому времени в пятницу составляет $47,71 за баррель, что на $0,09 (0,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Интерфакс00:44