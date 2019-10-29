с чего всё началось

Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб. Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании в юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Кино HBO отказался от приквела «Игры престолов» Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.

Экономика Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов "В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", — сообщается в информационной справке министерства.

Происшествия Число погибших при пожаре в доме в Ленобласти увеличилось до пяти Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в среду утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш".

Теннис Свитолина победила Халеп и вышла в полуфинал на Итоговом турнире года Восьмая ракетка мира Элина Свитолина выиграла у Симоны Халеп из Румынии в матче группового этапа Итогового турнира года Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне.

Политика Комитет Госдумы вернет авторам законопроект о пропаганде наркотиков Депутаты от фракции "Справедливая Россия" в среду внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Культура Режиссер Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters Новый клип российской группы The Hatters на песню "Все сразу" снял известный сербский режиссер Эмир Кустурица и получил за это один миллион евро.

Политика Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили "Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Общество МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.

Экономика Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта "Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.

Единоборства Глава UFC подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона в разработке Дана Уайт, являющийся президентом UFC, подтвердил, что организация намерена провести поединок между действующим обладателем чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул американцем Тони Фергюсоном.

Политика В Донбассе начался процесс разведения ВСУ и военных формирований ЛНР Напомним, 1 октября на встрече контактной группы в Минске стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.

Происшествия СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".