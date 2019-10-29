Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes составил топ-20 российских застройщиков

Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб. Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

20 самых надежных застройщиков страны. Рейтинг Forbes

Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.
Forbesвчера в 00:06

Подробнее о событии

Forbes составил Топ-20 самых надежных застройщиков

Российская газетавчера в 05:03

Forbes назвал самых надежных застройщиков в России

РБКвчера в 04:03

Forbes составил топ-20 российских застройщиков

Коммерсантъвчера в 02:10

ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

РИА Новостивчера в 02:56

Forbes впервые оценил финансовую надежность застройщиков

Ведомостивчера в 02:17

Forbes назвал самых надежных застройщиков

ТАССвчера в 03:37

Кто из застройщиков выживет, лишившись доступа к деньгам дольщиков

Forbesвчера в 00:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Гаджеты

Материнские платы на AMD X570 станут совместимы с процессорами Ryzen 1000-й серии

По всей видимости, новые версии BIOS с интегрированным микрокодом AGESA 1.0.0.4 смогут обеспечить материнским платам на AMD X570 совместимость с чипами Ryzen первого поколения.
3DNews 02:01
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала трогательные снимки своих внуков

Мать рэпера Тимати показала внуков на своей странице в Instagram. Также Симона Юнусова ответила на интересующие подписчиков вопросы.
Дни24 00:35
Происшествия

Миллионершу убили, залили бетоном, оставили в холодильнике и обокрали

Залитый в бетон труп миллионерши нашли в ее собственном холодильнике в городе Чиангмай на севере Таиланда.
Lenta.ru вчера в 07:56
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

RT на русском вчера в 19:29
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Кино

В сети появились первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето

ГЛАС.RU вчера в 03:15
Армия и оружие

США отнимут у Сирии нефтяные месторождения

Хакасия-Информ 28 октября в 23:38
Общество

Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей

Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.
URA.Ru 01:16
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия вчера в 11:54
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Шоу-бизнес

45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа

Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 вчера в 06:28
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
РБК 01:00
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».
RT на русском вчера в 22:05
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Авто

Большой тест шипованных шин: дорогие, подешевле и «никакие»

Первые два «топа» поблескивают шипами двух типов в одной шине, а последний довел число «гвоздиков» аж до двухсот пятидесяти.
За рулем вчера в 23:01
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:22
Футбол

Джордан Ларссон: Думаю, «Спартак» способен победить «Ростов»

Думаю, мы способны победить в этой игре, - приводят слова нападающего Известия.
Советский спорт вчера в 18:49
Единоборства

Ковалев: «Бьем рыжего чемпиона, а потом танцуем под Tiesto»

Sport24.ru вчера в 17:59
Политика

Путин 30 октября посетит Будапешт

Президент России Владимир Путин 30 октября посетит Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Известия вчера в 08:50
Хоккей

Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Газета.Ru 02:19
Политика

В конгрессе США одобрили введение санкций против Анкары

Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций против Анкары и её финансового сектора из-за военной операции на северо-востоке Сирии и покупки российских зенитных ракетных систем С-400.
RT на русском вчера в 18:41
Космос

В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»

Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
REGNUM вчера в 06:34
Происшествия

Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован

Газета.Ru 28 октября в 04:41
Общество

Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей

Сервис по поиску работы Superjob провел несколько опросов, в которых выяснил, какой должна быть «достойная» пенсия и на какие источники дохода рассчитывают жители России по достижении пенсионного возраста.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Армия и оружие

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»

Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
РИА Новости 01:11
Здоровье

В Великом Новгороде закрывается клиника «Полимедика»

В Великом Новгороде закрывается частная поликлиника «Полимедика». Об этом сообщило руководство клиники через социальную сеть.
Новгород.ру 02:35
Политика

Путин принял приглашение приехать на Кубу и передал привет Кастро

Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
News.ru вчера в 09:19
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета вчера в 00:30
Гаджеты

Samsung представил концепт нового складного смартфона

Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
РБК вчера в 21:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное