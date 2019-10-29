с чего всё началось

Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб. Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков.

Шоу-бизнес Мать Тимати показала трогательные снимки своих внуков Мать рэпера Тимати показала внуков на своей странице в Instagram. Также Симона Юнусова ответила на интересующие подписчиков вопросы.

Общество Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Экономика Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.

Кино Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов» «HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.

Политика Путин 30 октября посетит Будапешт Президент России Владимир Путин 30 октября посетит Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Политика В конгрессе США одобрили введение санкций против Анкары Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций против Анкары и её финансового сектора из-за военной операции на северо-востоке Сирии и покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

Общество Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей Сервис по поиску работы Superjob провел несколько опросов, в которых выяснил, какой должна быть «достойная» пенсия и на какие источники дохода рассчитывают жители России по достижении пенсионного возраста.

Армия и оружие На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух» Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".

Здоровье В Великом Новгороде закрывается клиника «Полимедика» В Великом Новгороде закрывается частная поликлиника «Полимедика». Об этом сообщило руководство клиники через социальную сеть.