Экономика
КоммерсантъForbes составил топ-20 российских застройщиков
Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб. Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков.
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Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.Forbes00:06
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Российская газета 00:30
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Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг информацию о планах Анкары купить у России истребители Су-35, передает "Интерфакс".
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РБК 20:06
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В США подготовили новый законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2».
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Происшествия
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AstroNews.ru вчера в 13:00
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и Федеральной налоговой службе (ФНС) с участием Банка России до 1 апреля 2020 года обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями сведений для проверки доходов заёмщиков через сайт госуслуги, следует из перечня поручений, опубликованных правительством.
РИА Новости 11:07
Футбол
В черный список российских болельщиков попали более 500 человек
МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия.
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Рост числа россиян, поддерживающих социальную и экономическую политику Владимира Путина, зафиксирован в октябре, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Георейтинга» фонда «Общественное мнение».
Моя Москва.онлайн 02:48
Шоу-бизнес
Юлия Барановская заявила, что Андрей Аршавин болен
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Новая система пенсионных накоплений представлена в России
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Газета.Ru 06:33
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
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РИА Новости 11:30
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
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Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37