с чего всё началось

Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб. Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков.

Здоровье В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Армия и оружие Турция не планирует покупать российские Су-35 Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг информацию о планах Анкары купить у России истребители Су-35, передает "Интерфакс".

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Происшествия Водитель открыл стрельбу по пешеходу на северо-западе Москвы Водитель открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта с пешеходом на северо-западе Москвы.

Космос Замечена новая рентгеновская вспышка со стороны близлежащей галактики Астрономы из Института внеземной физики Общества Макса Планка, Германия, наблюдали новую вспышку со стороны источника SSS1, сверхмягкого рентгеновского источника, демонстрирующего время от времени яркие вспышки, который расположен в близлежащей галактике NGC 300.

Шоу-бизнес На концерте Аллы Пугачевой в Минске выступит Анастасия Волочкова 2 ноября на концертной площадке в Минске состоится концерт Аллы Пугачевой. В нем примет участие Анастасия Волочкова.

Экономика Медведев поручил дать возможность банкам узнавать доходы заемщиков Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и Федеральной налоговой службе (ФНС) с участием Банка России до 1 апреля 2020 года обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями сведений для проверки доходов заёмщиков через сайт госуслуги, следует из перечня поручений, опубликованных правительством.

Футбол В черный список российских болельщиков попали более 500 человек МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия.

Политика Социологи заметили рост уровня поддержки Путина Рост числа россиян, поддерживающих социальную и экономическую политику Владимира Путина, зафиксирован в октябре, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Георейтинга» фонда «Общественное мнение».

Кино HBO отказалась от приквела «Игры престолов» Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.

Общество Орешкин считает, что ВТО находится в плачевном состоянии Процесс реформирования Всемирной торговой организации идет тяжело, в то время как сама организация находится в плачевном состоянии.

Экономика Новая система пенсионных накоплений представлена в России Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Космос Умер академик Николай Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир» Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает "Роскосмос".

Армия и оружие В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35 Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.

Шоу-бизнес Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.

Общество Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.

Космос Орбиту МКС скорректируют в начале ноября Следующую корректировку орбиты Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 8 ноября, сообщило НАСА.