Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes составил топ-20 российских застройщиков

Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб. Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков.
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с чего всё началось

20 самых надежных застройщиков страны. Рейтинг Forbes

Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.
Forbesвчера в 00:06

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Forbes составил Топ-20 самых надежных застройщиков

Российская газетавчера в 05:03

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Как друг главы Башкирии создал одну из самых быстрорастущих компаний России

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Ведомостивчера в 02:17

Forbes составил топ-20 российских застройщиков

Коммерсантъвчера в 02:10
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Следующая Battlefield выйдет не раньше весны 2021 года

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В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
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ТАСС 03:35
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Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

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РИА Новости 02:54
Авто

Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями

Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
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Материнский капитал предлагается разрешить тратить на новую цель - покупку отечественного автомобиля стоимостью до 1 миллиона рублей.
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Происшествия

65 лет назад в Бермудском треугольнике пропал самолет с военными

65 лет назад посреди Атлантического океана загадочным образом пропал самолет Lockheed R7V-1, перевозивший военных и членов их семей в Марокко с остановкой на португальском острове Терсейра в Азорском архипелаге.
Газета.Ru 02:06
Кино

HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

RT на русском вчера в 21:59
Армия и оружие

США отнимут у Сирии нефтяные месторождения

Хакасия-Информ 28 октября в 23:38
Армия и оружие

Российские военные развернули «Подсолнухи»

Вести.Ru 03:30
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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В Москве в районе Лефортово загорелся автобус

В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
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Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами

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Релиз Death Stranding на ПК состоится летом 2020 года

Компания Kojima Productions объявила дату выхода игры Death Stranding на ПК. Релиз проекта состоится летом 2020 года.
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Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»

В основное время команды не смогли выявить победителя - 3:3. А в овертайме сильнее оказался "Вашингтон", победу своей команде принес капитан "столичных" Александр Овечкин.
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В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного

Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
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Российские аптеки стали продавать меньше лекарств

В российских аптеках продажи лекарств по итогам первых трех кварталов 2019 года снизились на 1,5% или до 3,8 млрд упаковок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

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Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
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Экс-глава РФС рассказал, почему Россия получила право проводить ЧМ-2018

По словам Колоскова, только благодаря блестящей заявочной кампании Россия получила право на проведение ЧМ-2018.
REGNUM 04:09
Экономика

Инвесторам оставили переходный период

Инвесторам оставили переходный период ЦБ уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов.
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Первый канал исказил сюжет известной компьютерной игры и назвал ее «зомбирующей»

В эфире вечерней программы «Время» на Первом канале вышел сюжет о популярной во всем мире игре Call of Duty.
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Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.
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Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
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Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
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