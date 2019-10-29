с чего всё началось

Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб. Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков.

Политика Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское.

Общество В эфире у Соловьева подрались гости "Вчера в студии Вечера было жарко", - написал он. Соловьев отметил, что в перерыве записи пришлось разнимать гостей - Вакарова и Семченко.

Гаджеты Расходимся, нас обманули. Умные часы Xiaomi Mi Watch получили спорную SoC Snapdragon Wear 3100 Совсем скоро ожидается анонс действительно революционной однокристальной системы Snapdragon Wear 3300, однако умные часы Xiaomi Mi Watch точно оснащены Snapdragon Wear 3100.

Общество Эксперты предсказали рост социальных протестов в России Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.

Энергетика Минск ищет замещение российской нефти Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Кино Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны» Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».

Здоровье Роспотребнадзор: 30% россиян сделали прививки от гриппа В России вакцинировались от гриппа 43,4 миллиона человек, сообщает Роспотребнадзор. Это составляет 30% от общего числа населения.

Происшествия В Москве три человека погибли от передозировки наркотиками В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиками.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Происшествия Опубликовано видео с подозреваемым в каннибализме жителем Архангельска Следственный комитет опубликовал видео с жителем Архангельской области, обвиняемом в трех убийствах и каннибализме.

Общество Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Экономика Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.

Происшествия Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге Инцидент произошел в роддоме №40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.

Шоу-бизнес Актриса Амалия Мордвинова изменила внешность и переехала в США Амалия Мордвинова изменила свою внешность, после чего стала неузнаваемой. Кроме этого, актриса переехала в США, где сейчас живет ее дочь.

Экономика Названы новые угрозы для российской экономики Замедление роста глобального ВВП может стать одной из главных проблем для российской экономики, пишет Bloomberg.

Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.

Политика Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.

Экономика Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.

Общество Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов 77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.

Происшествия После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Общество В рейтинге по уровню безработицы Ивановская область заняла 25 место Ивановская область занимает в рейтинге 25-е место с уровнем безработицы 3,9%, что на 0,2 пункта лучше показателей прошлого года (число безработных на 100 открытых вакансий – 192).

Политика В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.

Происшествия В Ступино против четверых полицейских завели дело о получении взятки Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что четверых сотрудников ОМВД подмосковного Ступино, в том числе начальника полиции и исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, задержали при получении взятки в размере полумиллиона рублей.