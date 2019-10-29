с чего всё началось

Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб. Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков.

Экономика Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.

Экономика Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта "Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.

Общество Дания разрешила прокладку «Северного потока-2» Отмечается, что оно предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе в Балтийском море к юго-востоку от Борнхольма.

Общество Минфин предложил ограничить расходы чиновников на гаджеты и связь Минфин предложил ограничить федеральные ведомства в закупках планшетов, ноутбуков и SIM-карт, а заодно установить нормативы расходов на интернет и мобильную связь.

Экономика МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы Согласно документу, прогнозируемые доходы бюджета столицы в 2020 году составят два триллиона 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей, в 2021 году - три триллиона 64 миллиардов 152 миллиона рублей, в 2022 году - три триллиона 356 миллиардов 190,9 миллиона рублей.

Авто Лимузин Aurus получил защиту от обстрела из снайперской винтовки Стальные сплавы, кевларовые элементы и бронированные пластины обеспечивают этой машине защиту уровня VR10, способную без последствий для водителя и пассажиров принять на себя большинство бронебойных и бронебойно-зажигательных пуль, в том числе от снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Финансы ФРС США в третий раз за год понизила ставку Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.