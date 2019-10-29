Экономика
КоммерсантъForbes составил топ-20 российских застройщиков
Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб. Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков.
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Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.Forbesвчера в 00:06
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Политика
Путин обсудил с Орбаном перспективы развития отношений РФ и ЕС
Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии перспективы нормализации отношений России и ЕС.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Происшествия
Суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве
Басманный суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве, произошедших 27 июля, сообщает ТАСС.
Экономика
Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта
"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
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NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой ReShade
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Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Кино
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Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Общество
Дания разрешила прокладку «Северного потока-2»
Отмечается, что оно предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе в Балтийском море к юго-востоку от Борнхольма.
Политика
Глава минюста Израиля подписал ордер на выдачу россиянина Буркова США
Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер на выдачу россиянина Алексея Буркова в США.
Армия и оружие
Минобороны Турции опровергло сообщения о покупке российских Су-35
Экономика
Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»
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Общество
Минфин предложил ограничить расходы чиновников на гаджеты и связь
Минфин предложил ограничить федеральные ведомства в закупках планшетов, ноутбуков и SIM-карт, а заодно установить нормативы расходов на интернет и мобильную связь.
Футбол
Ярославский «Шинник» вышел в четвертьфинал Кубка России
В четвертьфинале Олимп-Кубка России по футболу «Шинник» сыграет с победителем встречи «Оренбург» – «Химки».
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Экономика
МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы
Согласно документу, прогнозируемые доходы бюджета столицы в 2020 году составят два триллиона 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей, в 2021 году - три триллиона 64 миллиардов 152 миллиона рублей, в 2022 году - три триллиона 356 миллиардов 190,9 миллиона рублей.
Происшествия
Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери
Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
Авто
Лимузин Aurus получил защиту от обстрела из снайперской винтовки
Стальные сплавы, кевларовые элементы и бронированные пластины обеспечивают этой машине защиту уровня VR10, способную без последствий для водителя и пассажиров принять на себя большинство бронебойных и бронебойно-зажигательных пуль, в том числе от снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Футбол
В «Чайке» сняли весь тренерский штаб после поражения от аутсайдера ФНЛ
Как стало известно matchtv.ru, руководство «Чайки» из Песчанокопского после домашнего поражения от «Факела» (0:1) в матче 20-го тура первенства ФНЛ отправило в отставку весь тренерский штаб команды.
Финансы
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
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В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка
Политика
Президент Чили заявил об отмене саммита АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию ООН по климату из-за ситуации с протестами в стране.
Космос