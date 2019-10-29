с чего всё началось

Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб. Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков.

Общество Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов 77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.

Политика В Кремле назвали условие достижения договоренностей по газу с Киевом Вчера в Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.

Происшествия Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.

Происшествия Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.

Армия и оружие Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.

Политика МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Происшествия После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Общество Минобрнауки повысило баллы ЕГЭ для 252 вузов Минобрнауки России установило для всех своих 252 подведомственных вузов значение минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет Рособрнадзор.

Общество Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».

Политика Песков заявил о плюсах контрсанкций для российской экономики «Нет худа без добра, есть определенные «плюсы» и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Политика На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным 10 октября Зеленский заявил, что встреча с российским коллегой рассматривается на международном уровне только в «нормандском формате», отметив, что двухсторонний формат пока невозможен.

Единоборства Фредди Роуч: «Альварес уничтожит Ковалева» Известный американский тренер Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.

Авто Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.

Авто В Петербурге уже полгода падают продажи автомобилей Эксперты аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб" подвели итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге в январе – сентябре 2019 года.

Хоккей Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что является гражданином США Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что помимо российского у него есть гражданство Соединенных Штатов.

Экономика Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru Group Акционеры объявили о создании совместного предприятия в июне 2018 г. О планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group накануне сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Армия и оружие Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера террористов в Сирии Конашенков указал две причины для подозрений в достоверности сведений американцев Представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал два основания, по которым российские военные сомневаются в ликвидации лидера террористов в Сирии Абу Бакра аль-Багдади, сообщает RT.

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице По данным синоптиков, днем в столице и области ожидается облачная погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега.

Гаджеты В России презентовали самый удобный кнопочный телефон В России компания «Иной» презентовала самый удобный кнопочный телефон. Модель получила официальное название Inoi 117B.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Шоу-бизнес Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного Татарский исполнитель Фирдус Тямаев принёс извинения за шутку о шашлыке из мяса сбитого животного.

Политика Немцы захотели исключить Турцию из НАТО Большинство опрошенных немцев — 58 процентов — поддерживают исключение Турции из НАТО после проведения в Сирии операции «Источник мира».

Фигурное катание Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Происшествия Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге Инцидент произошел в роддоме № 40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.

Политика В Кремле ожидают эффективной работы от Конституционного комитета Сирии В Кремле ожидают продуктивной работы от Конституционного комитета Сирии, и надеются, что это станет началом реального процесса политического урегулирования.