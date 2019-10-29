Экономика
КоммерсантъForbes составил топ-20 российских застройщиков
Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб. Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков.
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Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.Forbes00:06
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Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
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Назван способ снизить зависимость России от доллара
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Общество
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Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов
Баскетбол
«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги
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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
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