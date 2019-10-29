Экономика

ВедомостиВедомостиForbes впервые оценил финансовую надежность застройщиков

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Forbes впервые составил рейтинг надежных российских застройщиков. В него вошли 20 компаний, возглавила рейтинг группа компаний ПИК.
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Кто из застройщиков выживет, лишившись доступа к деньгам дольщиков

Forbes00:31

Forbes впервые оценил финансовую надежность застройщиков

Ведомости02:17
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