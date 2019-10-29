Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб. Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков.

Общество Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов Второй раз налог с продаж ввели в стране в 1998–1999 годах как региональный, при этом местные власти самостоятельно решали, вводить ли сбор на своей территории, а также устанавливали ставку в пределах максимальной — до 5%. При этом с введением пошлины прекращалось взимание большей части местных налогов, а также был предусмотрен список товаров и услуг, попадавших под сбор.

Политика Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.

Происшествия Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.

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Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Политика Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.

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