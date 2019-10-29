Экономика
КоммерсантъForbes составил топ-20 российских застройщиков
Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб. Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков.
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Политика
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Общество
Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов
Второй раз налог с продаж ввели в стране в 1998–1999 годах как региональный, при этом местные власти самостоятельно решали, вводить ли сбор на своей территории, а также устанавливали ставку в пределах максимальной — до 5%. При этом с введением пошлины прекращалось взимание большей части местных налогов, а также был предусмотрен список товаров и услуг, попадавших под сбор.
Происшествия
В Уфе пропал мужчина с двумя маленькими детьми
Хоккей
Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Происшествия
Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Общество
Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации
Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Технологии
FT узнала о планах владельца TikTok провести IPO в Гонконге
Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, планирует провести публичное размещение акций (IPO) в Гонконге.
Футбол
Нападающий «Краснодара» Сулейманов: «Свою машину купил за 4 миллиона»
Взял машину за 4 миллиона, — сказал Сулейманов в эфире YouTube-канала «КраСава».
Гаджеты
Семь из десяти смартфонов Huawei в 2019 году будут использовать чипы Kirin
Отмечается, что по итогам 2019 года приблизительно 20 % всех мобильных процессоров, поставленных в Китай, будут относиться к семейству Kirin.
Политика
Скворцова рассказала, кто должен решать вопрос об эвтаназии в России
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Экономика
Россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за контрсанкций
Сегодня, 29 октября 2019 года, стало известно, чтоо россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей или по 3 тысяч рублей на одного человека из-за продовольственного эмбарго, объявленного в ответ на антироссийские санкции.
Общество
Группа ГАЗ начнет собирать автомобили во Вьетнаме
Российская группа ГАЗ Олега Дерипаски начнет сборку автомобилей во Вьетнаме, сообщил председатель российской части межправкомиссии РФ и Вьетнама по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вице-премьер РФ Максим Акимов ТАСС.
Хоккей
Травма плеча выбила Тарасенко до конца «регулярки» НХЛ
Российский нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко выбыл из строя почти на пять месяцев.
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери
По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
Кино
Анджей Сапковский считает, что «Ведьмак» превзойдет «Игру престолов»
Здоровье
Врачи предупредили о смертельной опасности шапок и беретов
Россиян предупредили о смертельной болезни, которую вызывают головные уборы.
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.