Ашан, Атак Головная компания: Auchan Holding Год прихода в Россию: 2002 Глобальная выручка в 2018 году: 3771 млрд рублей "Ашан" возглавляет рейтинг крупнейших иностранных компаний в России пятый год подряд.

с чего всё началось

В общей сложности размер выручки иностранных компаний в России за 2018 год вырос на 10,2%, до 6,4 триллиона рублей. Напомним, ранее издание Forbes опубликовало рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний. В первой строчке этого списка традиционно оказалась компания "Лукойл".

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