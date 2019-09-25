Экономика
REGNUMForbes составил топ-50 крупнейших иностранных компаний в РФ
В общей сложности размер выручки иностранных компаний в России за 2018 год вырос на 10,2%, до 6,4 триллиона рублей. Напомним, ранее издание Forbes опубликовало рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний. В первой строчке этого списка традиционно оказалась компания "Лукойл".
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KIA впервые попала в десятку крупнейших иностранных компаний в России, OBI и Mondelez вернулись в топ-50
Ашан, Атак Головная компания: Auchan Holding Год прихода в Россию: 2002 Глобальная выручка в 2018 году: 3771 млрд рублей "Ашан" возглавляет рейтинг крупнейших иностранных компаний в России пятый год подряд.Forbes01:02
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