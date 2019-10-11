Экономика

ВедомостиВедомостиForbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей

Источник Forbes в окружении Гуцериева говорит, что долг Афипского НПЗ бизнесмен за собой не признает. «Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
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с чего всё началось

«Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова

Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.
Forbesвчера в 23:53

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Совокупный долг семьи Гуцериева достиг 1 трлн рублей — Forbes

Накануне.Ru05:43

СМИ: У семьи Гуцериева насчитали долгов на триллион рублей

Росбалт05:21

Совокупный долг семьи Гуцериева достиг 1 трлн рублей — Forbes

REGNUM03:32

Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей

Ведомости04:35

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

РБК04:06

Долг семьи миллиардера Гуцериева достиг триллиона рублей

URA.Ru05:10

«Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова

Forbesвчера в 23:53
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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

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В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

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В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев

С начала войны в Сирии Турция превратилась в буферную зону, где останавливаются беженцы. Такова была договоренность с Евросоюзом.
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Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

Кузнецова потребовала ужесточить наказание за убийство детей

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова высказалась за ужесточение наказания для убийц несовершеннолетних детей.
News.ru 08:35
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
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Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы

Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 08:47
Политика

Давление на депутата в Петербурге назвали делом рук ОПГ

Депутат петербургского Заксобрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева назвала делом рук организованной преступной группировки то, что происходит во Фрунзенском районе Петербурга вокруг муниципалитета МО №72, где ее партия завоевала две трети мандатов, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:02
Авто

В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone

Как сообщает издание speedme.ru, в Сети опубликовали информацию о практически неизвестном магазине Trust Kikaku, который продает запчасти и комплектующие для японских спорткаров.
32CARS.ru вчера в 02:40
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Происшествия

Украинского бизнесмена Павла Фукса заочно арестовали в Москве

Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест основателя девелоперской компании MosCity Group Павла Фукса.
РБК 09:06
Политика

Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об озвученной лидером Украины Владимиром Зеленским идее поменять последовательность пунктов минских соглашений, заявил, что в этом вопросе важно мнение не только участников "нормандского формата", но и республик Донбасса.
РИА Новости 09:23
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РПЛ изменила время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Пресс-служба РПЛ объявила об изменениях в расписании матчей 14-го тура.
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Предполагаемый убийца девятилетней девочки задержан в Саратове

В Саратове задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пропавшей 9 октября девятилетней девочки. Об этом сообщается на сайте СКР.
News.ru 01:58
Политика

Путин назвал ответственных за достижение мира на Украине

Достижение мира на Украине в значительной степени зависит от людей, которые руководят этой страной, заявил президент РФ Владимир Путин сказал Путин на заседании совета глав СНГ в Ашхабаде в пятницу, 11 октября.
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Политика

МИД России отреагировал на срыв разведения сил в Донбассе

В МИД России глубоко разочарованы срывом Украиной повторного разведения сил и средств на двух участках линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого и Петровского.
RT на русском 09:28
Общество

Навальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Коммерсантъ 06:43
Происшествия

Клиенты Сбербанка сообщили о сбое в работе интернет-банка

В мобильном и онлайн-банке Сбербанка России наблюдается сбой, сообщили "Интерфаксу" три клиента кредитной организации.
Интерфакс 08:05
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2 076 руб. (на 10,79%).
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В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту

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Надежда Грановская продемонстрировала идеальную растяжку

Знаменитость продемонстрировала фанатам идеальную растяжку, занимаясь на балетном станке.
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RuNews24.ru 06:04
Армия и оружие

Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии

Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами ДСС на севере Сирии.
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Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском вчера в 02:27
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В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ

Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.
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Теоретики предложили схему возникновения проходимой кротовой норы

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Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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