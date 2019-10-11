Экономика
ВедомостиForbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей
Источник Forbes в окружении Гуцериева говорит, что долг Афипского НПЗ бизнесмен за собой не признает. «Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
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с чего всё началось
Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.Forbesвчера в 23:53
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