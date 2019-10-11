Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.

с чего всё началось

Источник Forbes в окружении Гуцериева говорит, что долг Афипского НПЗ бизнесмен за собой не признает. «Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.

Футбол Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.

Авто Мантуров назвал объем заказов на автомобили Aurus Aurus собрал уже более 600 предзаказов на свои автомобили. Активные продажи машин российского премиум-бренда начнутся с 2021 года.

Политика Лукашенко назвал непонятными предстоящие учения НАТО в Европе Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе саммита СНГ в Ашхабаде выразил обеспокоенность в связи с предстоящими масштабными учениями НАТО в Европе.

Авто Toyota показала новый водородный Mirai Новая Mirai "переехала" на заднеприводную платформу TNGA-N, на которой базируется Toyota Crown для домашнего рынка.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Армия и оружие Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.

Общество Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.

Политика Путин рассказал, как относится к либерализму «Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — напомнил Путин.

Политика Познер отказался считать Соловьева своим коллегой Журналист Владимир Познер не считает своим коллегой по профессии телеведущего Владимира Соловьева.

Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.

Единоборства Перед боем Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов и побоксировали Перед поединком украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик и американец Чазз Уизерспун устроили дуэль взглядов.

Единоборства Путин рассказал боксерам, как ему на тренировке сломали нос Ранее СМИ сообщали, что в феврале нынешнего года, во время тренировки по дзюдо, Путин повредил палец на правой руке.

Шоу-бизнес Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.

Армия и оружие В США сенаторы предложили ввести санкции против Турции Как сообщил в среду в своем «Twitter» сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, сенаторы от обеих партий заканчивают разработку законопроекта о санкциях в отношении Турции.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Транспорт За превышение скорости на ЗСД начнут штрафовать с 14 октября С 14 октября петербургское управление Госавтоинспекции начнет выписывать штрафы за превышение скорости на ЗСД.

Общество Минтруд намерен изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком "Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", — говорится в законопроекте.

Экономика Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.

Шоу-бизнес Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.

Армия и оружие Путин заявил, что, по данным ГРУ, в Сирии находятся тысячи боевиков По данным ГРУ генштаба ВС РФ, на севере Сирии находятся тысячи боевиков, необходимо мобилизовать усилия спецслужб стран СНГ для купирования угрозы прихода террористов из САР на территории других стран, заявил президент России Владимир Путин.