Экономика
ВедомостиForbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей
Источник Forbes в окружении Гуцериева говорит, долг Афипского НПЗ бизнесмен за собой не признает. «Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб. — 970 млрд руб.», — сообщает издание.
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Армия и оружие
Эксперт описал действия России, в случае любой направленной агрессии
Военный специалист издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что если в отношении России будет проявлена любая агрессия, то Москва незамедлительно ответит массированным ударом.
ГЛАС.RU 04:12
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки из Саратова признал свою вину
Народные новости 04:17
Политика
Познер не считает Соловьева своим коллегой
Журналист Владимир Познер не считает телеведущего Владимира Соловьева своим коллегой по профессии.
Народные новости вчера в 23:27
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
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Скончалась вдова актера Анатолия Папанова
Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
Мойка78 вчера в 05:05
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Политика
Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией.
REGNUM 00:34
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Кино
Николай Добрынин объявил об уходе из «Сватов»
RuNews24.ru 09 октября в 10:22
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Политика
Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между РФ и Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие прямого авиасообщения с Россией.
Российская газета 00:08
Происшествия
В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест
В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.
REGNUM 04:17
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Футбол
ФНЛ. «Ротор» ждет конца неудачной серии
Если в первенстве идет положительная серия, с судьей – отрицательная.
РИАЦ вчера в 02:48
Теннис
Медведев победил Фоньини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев выиграл у Фабио Фоньини из Италии в четвертьфинале турнира серии Мастерс Rolex Shanghai Masters в Шанхае.
Советский спорт 02:42
Футбол
Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы
В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.
Российская газета 03:42
Происшествия
Чемпион мира по боксу вылетел из Ferrari на огромной скорости и выжил
Lenta.ru вчера в 08:49
Экономика
Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
Российская газета 04:37
Армия и оружие
В Нигерию поставлены 6 российских ударных вертолетов Ми-35М
Российская Федерация поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М, в рамках контракта ожидается поставка еще 6 таких машин.
NewInform 03:47
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич из-за болезни решилась на недельную голодовку
7Дней.ру вчера в 21:00
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Lenta.ru вчера в 04:21
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги
Минобороны рассекретило исторические документы к 75-й годовщине освобождения Риги от немецко-фашистской оккупации.
Известия вчера в 20:25
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Коммерсантъ 00:15
Происшествия
Полиция проводит обыски после массовой драки в центре Петербурга
Сотрудники петербургской полиции и Росгвардии проводят 20 обысков в рамках расследования дела о массовой драке со стрельбой и поножовщиной на Апраксином дворе.
Piter.tv 04:14
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31