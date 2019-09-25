В июне стало известно, что дети Мордашова от второго брака — 19-летний Кирилл и 18-летний Никита — получили от отца доли в принадлежащем ему пакете акций европейского туроператора TUI, а в среду в проспекте к размещению еврооблигаций золотодобытчик Nordgold сообщил, что братья стали и его акционерами.

с чего всё началось

Долю в TUI Мордашов передал сыновьям в июне. 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией. В июне Bloomberg оценивал совместное состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд.

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