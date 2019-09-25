Общество
ВедомостиForbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
Долю в TUI Мордашов передал сыновьям в июне. 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией. В июне Bloomberg оценивал совместное состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд.
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«Реал» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу Примеры
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Фанаты принца Гарри и Меган Маркл заметили на одном из снимков из их королевской поездки в Южную Африку женщину в черной одежде и предположили, что это няня их четырехмесячного сына Арчи.
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Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
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Haber7 (Турция): критически важное заявление из России! «Турция использует С-400 против нас» (Haber7)
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Добавим, что соперник Ливерпуля в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится сразу по окончании всех матчей третьего раунда.
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Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
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Малайзийские власти скрыли тайну о крушении MH370, считает эксперт
Малайзийские власти могли скрывать информацию, связанную с исчезновением MH370.
ПолитРоссия вчера в 04:39
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У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра
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