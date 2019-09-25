Общество

ВедомостиВедомостиForbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

Долю в TUI Мордашов передал сыновьям в июне. 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией. В июне Bloomberg оценивал совместное состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд.
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Российский миллиардер Алексей Мордашов передал двум своим сыновьям контроль над золотодобывающей компании Nordgold

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Алексей Мордашов сделал своих сыновей миллиардерами

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Коммерсантъ12:48

Алексей Мордашов передал контроль над Nordgold сыновьям Кириллу и Никите

ПРАЙМ05:40
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Алена Шишкова резко отреагировала на слова хейтеров. Она попросила публику проявить чувство такта.
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Шойгу заявил, что в сегодняшних условиях Россия и Турция должны вместе бороться с общими угрозами.
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У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра

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