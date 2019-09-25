Общество

ВедомостиВедомостиForbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

Долю в TUI Мордашов передал сыновьям в июне. 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией. В июне Bloomberg оценивал совместное состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд.
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Российский миллиардер Алексей Мордашов передал двум своим сыновьям контроль над золотодобывающей компании Nordgold

Эхо Москвывчера в 12:31

Forbes: сыновья Мордашова стали миллиардерами после передачи им контроля над Nordgold и TUI

Коммерсантъвчера в 12:48

Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

Ведомостивчера в 11:32

Forbes сообщил о появлении в России двух новых миллиардеров

РБКвчера в 12:03

Алексей Мордашов сделал своих сыновей миллиардерами

Forbesвчера в 11:04

Отцовский подарок: сыновья миллиардера Мордашова получили акции золотодобывающей компании «для вхождения в курс дел»

Фонтанка.Рувчера в 07:23

Алексей Мордашов передал контроль над Nordgold сыновьям Кириллу и Никите

ПРАЙМвчера в 05:40
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:26, Вашингтон
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

Вести.Ru вчера в 14:55
Происшествия

Число пострадавших после посадки Boeing в Барнауле возросло до 56

РБК вчера в 23:47
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии

Аргументы и Факты вчера в 11:22
Политика

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК вчера в 10:06
Общество

Жителю Чечни пришлось публично извиняться перед Кадыровым за общение с дочерью

Газета.Ru 00:41
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости 24 сентября в 03:10
Технологии

В продажу поступил робопес Boston Dynamics Spot

Американская компания Boston Dynamics объявила о старте продаж знаменитого на весь Интернет роботизированного пса Spot, которого раньше звали SpotMini.
Live24 вчера в 00:33
Общество

«Яндекс.Деньги»: 61% геймеров тратят деньги на игры и донаты

Больше половины российских геймеров (61%) покупает игры и отправляет пожертвования (донаты) стримерам, говорится в исследовании «Яндекс.Денег».
Коммерсантъ 01:10
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Политика

Лавров пообещал резко отреагировать на невыдачу виз США россиянам

По словам господина Лаврова, ранее Москва согласилась включить в состав американской делегации, посетившей Россию, сенатора Рона Джонсона, находящегося под санкциями США, чтобы продемонстрировать готовность наводить мосты по линии парламентской дипломатии.
Коммерсантъ вчера в 15:01
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости вчера в 15:12
Общество

Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Газета.Ru 01:52
Политика

Зеленский объяснил критику лидеров ЕС в разговоре с Трампом

Разговор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером проходил в «сложный период», заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило 26 сентября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 00:37
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Финансы

Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
REGNUM 24 сентября в 03:25
Футбол

«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России

Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета вчера в 13:51
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Происшествия

На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле

Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:08
Энергетика

Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
РБК 24 сентября в 14:26
Происшествия

Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота

Сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа КНР) обнаружили в подвале "арсенал", которому бы позавидовали некоторые банки: это почти 13 тонн золота (для сравнения - это восьмая часть золота, которую, например, в 2019 году приобрела Польша), а также сотни миллионов в долларовом эквиваленте.
Российская газета 00:34
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл впервые взяли сына на публичное мероприятие

Восьмой правнук британской королевы Елизаветы II, сын принца Гарри и Меган Маркл четырехмесячный Арчи впервые принял участие в публичном мероприятии.
Пятый канал вчера в 17:11
Политика

Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским

Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 20:42
Технологии

Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам

Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Алена Шишкова резко отреагировала на обвинения в анорексии

Алена Шишкова резко отреагировала на слова хейтеров. Она попросила публику проявить чувство такта.
RuNews24.ru вчера в 07:19
Здоровье

Девочку с деформированным лицом начали обследовать в больнице в Уфе

По информации РИА Новости, в Республиканской детской клинической больнице начали обследовать здоровье двухлетней Софьи Гизатуллиной, которая стала известна в Башкирии как ребенок со сросшимися пальцами и деформированным лицом.
Горобзор.ру 23 сентября в 05:11
Экономика

Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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