Общество

ВедомостиВедомостиForbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

Долю в TUI Мордашов передал сыновьям в июне. 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией. В июне Bloomberg оценивал совместное состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд.
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Российский миллиардер Алексей Мордашов передал двум своим сыновьям контроль над золотодобывающей компании Nordgold

Эхо Москвы12:31

Алексей Мордашов передал контроль над Nordgold сыновьям Кириллу и Никите

ПРАЙМ05:40

Forbes сообщил о появлении в России двух новых миллиардеров

РБК12:03

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Алексей Мордашов сделал своих сыновей миллиардерами

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Отцовский подарок: сыновья миллиардера Мордашова получили акции золотодобывающей компании «для вхождения в курс дел»

Фонтанка.Ру07:23

Forbes: сыновья Мордашова стали миллиардерами после передачи им контроля над Nordgold и TUI

Коммерсантъ12:48
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