Общество

ВедомостиВедомостиForbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

Долю в TUI Мордашов передал сыновьям в июне. 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией. В июне Bloomberg оценивал совместное состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд.
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Российский миллиардер Алексей Мордашов передал двум своим сыновьям контроль над золотодобывающей компании Nordgold

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Forbes: сыновья Мордашова стали миллиардерами после передачи им контроля над Nordgold и TUI

Коммерсантъвчера в 12:48

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Фонтанка.Рувчера в 07:23

Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

Ведомостивчера в 11:32

Алексей Мордашов сделал своих сыновей миллиардерами

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Forbes сообщил о появлении в России двух новых миллиардеров

РБКвчера в 12:03

Алексей Мордашов передал контроль над Nordgold сыновьям Кириллу и Никите

ПРАЙМвчера в 05:40
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Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получившие российские паспорта, получают немецкие визы.
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

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В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека

В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.
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Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж

Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
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В Иркутске «сити-менеджера» назвали «супермэром»

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект «подаривший» столице региона — Иркутску — «сити-менеджера» вместо всенародно избираемого градоначальника, был принят Иркутским областным Законодательным собранием 18 сентября 2019 года.
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Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси в премии The Best. В отчете ФИФА аргентинец возглавляет его тройку

Согласно отчету, опубликованному ФИФА, капитан сборной Никарагуа поставил аргентинца на первое место в своей тройке, Садио Мане – на второе, а Криштиану Роналду – на третье.
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Лавров рассказал о последствиях вступления Грузии в НАТО

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Главные роли в сериале блестяще сыграли Вячеслав Чепурченко, известный по проекту «Измены», а также пока новые для зрителей лица - Павел Комаров и Вадим Дубровин.
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Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
РИА Новости вчера в 23:57
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Определились все пары 1/8 финала Кубка России

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
РИА Новости вчера в 17:33
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Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

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Китайская корпорация Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого занимает практически всю площадь гаджета.
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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