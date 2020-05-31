Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая. На первом месте оказался глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю

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