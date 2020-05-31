Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes узнал, кто заработал больше всех за неделю

Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая. На первом месте оказался глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.
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В мире появился еще один ультрабогач

Lenta.ru07:43

Владелец Louis Vuitton за неделю заработал 8,1 млрд долларов

Компания06:14

Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю

РИА Новости04:07

Forbes назвал тех, кто разбогател больше всех за неделю

REGNUM05:22

Состояние владельца Louis Vuitton вновь превысило $100 млрд

РБК03:11

Самый состоятельный европеец за неделю разбогател на $8,1 млрд

Секрет фирмывчера в 07:32

Состояние богатейшего человека Европы увеличилось более чем на $8 млрд за неделю

Forbesвчера в 05:55
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности

REGNUM 01:11
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Происшествия

Мужчина избил женщину на глазах прохожих и детей в Новороссийске

Мужчина избил женщину на глазах у прохожих, среди которых были маленькие дети.
Регион online 02:32
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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Армия и оружие

Истребители РФ перехватили бомбардировщики США над Черным морем

Национальная служба новостей 29 мая в 11:02
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Политика

Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет отложить проведение саммита G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 04:03
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Политика

Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая дата по общероссийскому голосованию по Конституции России будет объявлена Владимиром Путиным, когда он посчитает нужным.
Газета.Ru 07:00
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
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Общество

Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
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Автоспорт

В Формуле 1 думают об эксперименте с реверсивным стартом

В прошлом году Росс Браун, спортивный директор Формулы 1, говорил о возможности проведения эксперимента с реверсивным порядком старта в гонках, которые не входят в зачёт чемпионата мира, однако в сложившейся ситуации, когда начало сезона пришлось отложить из-за пандемии, появился неожиданный шанс опробовать идею в рамках сдвоенных этапов, с которых начнётся сезон.
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Названы реальные сроки проникновения коронавируса в Европу

Французские ученые назвали возможные сроки появления коронавируса в Европе: новая инфекция могла проникнуть туда еще в ноябре — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили первый случай заражения.
Lenta.ru 06:17
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

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Происшествия

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Армия и оружие

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Общество

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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
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Происшествия

В КБР избрали меру пресечения по делу о драке адвокатов с полицейскими

"Адвокатам Ратмиру Жилокову и Диане Ципиновой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:23
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Общество

На Южном Урале снят карантин для гостей из Москвы и Петербурга

С 31 мая в Челябинской области отменен обязательный 14-дневный карантин для гостей, прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области введенный из-за пандемии 17 апреля.
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Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет

Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году.
МИР 24 05:30
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Шоу-бизнес

Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей

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Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук обвинил США в том, что те «обманули» Киев из-за подписания Будапештского меморандума.
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Наука

В древнем израильском храме найден каннабис

Приблизительное время существования храма 750-715 годы до н.э. Культовое сооружение было восстановлено в Иерусалиме в Израильском музее.
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Происшествия

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Футбольные матчи в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей

В ведомстве подчеркнули, что власти поддерживают инициативу РФС о возобновлении чемпионата, но намерены строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.
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Бернар Арно
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