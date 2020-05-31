Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал самым успешным миллиардером за неделю с 21 по 28 мая. В этот период бизнесмен заработал 8,1 миллиарда долларов и снова увеличил свой капитал до 100 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes.

Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю

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