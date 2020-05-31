Общество

Piter.tvPiter.tvForbes узнал, кто заработал больше всех за неделю

Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал самым успешным миллиардером за неделю с 21 по 28 мая. В этот период бизнесмен заработал 8,1 миллиарда долларов и снова увеличил свой капитал до 100 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes.
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В мире появился еще один ультрабогач

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Состояние богатейшего человека Европы увеличилось более чем на $8 млрд за неделю

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Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю

РИА Новости04:07

Состояние владельца Louis Vuitton вновь превысило $100 млрд

РБК03:11

Самый состоятельный европеец за неделю разбогател на $8,1 млрд

Секрет фирмывчера в 07:32

Forbes назвал тех, кто разбогател больше всех за неделю

REGNUM05:22
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Космос

Роскосмос планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году

ТАСС 05:07
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Шоу-бизнес

Участник «Острова героев» Сергей Косенко заявил, что сложнее всего ужиться в шоу ему было с Нелли Ермолаевой

Блогер и предприниматель рассказал редактору «Вокруг ТВ», каково было ехать на необитаемый остров во второй раз, помог ли ему прошлый опыт, по чему он скучал во время съемок больше всего, а также о взаимодействии с другими участниками, сложных испытаниях и навыках, которые ему удалось освоить за такой непродолжительный отрезок.
Вокруг ТВ вчера в 11:45
Политика

В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Говорит Москва 02:48
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Происшествия

Скандал в Оренбуржье: из семьи принудительно изъяты маленькие дети

REGNUM 09:28
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Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
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Общество

Воробьев рассказал о борьбе с подтоплениями из-за ливней

Ранее в воскресенье замначальника ГУ МЧС России по региону Сергей Война сообщил, что в Московской области после прошедшего ливня оказались подтопленными около 165 дачных участков, также пострадали десять загородных домов в районах Красногорска и Истры.
Lenta.ru 07:59
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Экономика

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
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Хоккей

Пятикратный чемпион России раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ

По словам Терещенко, новый регламент ударил по всем игрокам КХЛ. Он отметил, что многие хоккеисты не в восторге от потолка зарплат.
Газета.Ru 07:45
Здоровье

В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь

Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 09:31
Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
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Политика

ISNA: Иран намерен передать самописцы украинского Boeing другой стране

Власти Ирана намерены отправить чёрные ящики сбитого украинского Boeing не на Украину, а в другую страну, пишет агентство ISNA.
RT на русском 09:06
Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
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Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Общество

В Испании решили продлить режим повышенной готовности в последний раз

Власти Испании планируют в последний раз продлить режим повышенной готовности в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 09:06
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Общество

Закрыт сбор на самый дорогой в мире укол для Миланы Семеньковой

Клопс 07:56
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Армия и оружие

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

Интерфакс вчера в 16:44
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Политика

Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
REGNUM 08:09
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Общество

Москвичам назвали дату наступления климатического лета

К следующим выходным, 6 и 7 июня, в Москве наступит климатическое лето.
Lenta.ru 29 мая в 06:45
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Футбол

Месси убеждён, что после пандемии коронавируса футбол не будет прежним

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не знает, каким будет мир после пандемии коронавируса.
RT на русском 09:43
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv 29 мая в 13:59
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Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ.
REGNUM 06:53
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Наука

Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса

Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости вчера в 07:31
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Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 142 человека

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 142 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:42
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Армия и оружие

Путин поручил договориться о передаче акватории в Сирии

Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании протокола к заключенному в 2015 году соглашению о размещении в Сирии группировки российской военной авиации.
РБК 29 мая в 09:11
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Политика

Путин заявил об отсутствии серьезных переговоров по СНВ с США

СНВ, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:42
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Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. В апреле 2018 года признан самым богатым человеком Европы.
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Амансио Ортега
Испанский предприниматель
Испанский предприниматель, миллиардер, основатель и экс-президент Inditex; компании принадлежит 6750 магазинов в 88 странах мира. Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки. Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем. В конце 2009 года Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Испании наградило Амансио Ортега орденом «За гражданские заслуги».
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