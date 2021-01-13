Причина — законопроект депутата от «Единой России» Антона Горелкина, который в конце декабря 2020 года предложил ограничить долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах, сказал Forbes источник. Один из источников говорит, что ivi должна была разместиться на бирже до конца января 2021 года.

Forbes 16:00