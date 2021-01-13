Forbes узнал о переносе IPO онлайн-кинотеатра ivi на неопределенный срок
Российский онлайн-кинотеатр ivi отложил на неопределенное время проведение IPO. Причиной стал законопроект депутата Антона Горелкина, предложившего ограничить долю иностранцев в российских видеосервисах, пишет Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.В источнике
С чего всё началось
Ivi перенесла IPO на неопределенный срок из-за законопроекта депутата Горелкина
Причина — законопроект депутата от «Единой России» Антона Горелкина, который в конце декабря 2020 года предложил ограничить долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах, сказал Forbes источник. Один из источников говорит, что ivi должна была разместиться на бирже до конца января 2021 года.
Forbes16:00
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