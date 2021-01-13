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РБК
РБК

Forbes узнал о переносе IPO онлайн-кинотеатра ivi на неопределенный срок

Российский онлайн-кинотеатр ivi отложил на неопределенное время проведение IPO. Причиной стал законопроект депутата Антона Горелкина, предложившего ограничить долю иностранцев в российских видеосервисах, пишет Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.В источнике
Sostav.ru
Тайга.инфо
Telesputnik.ru
Эхо Москвы
Adindex.ru
3DNews
Forbes
С чего всё началось
Forbes

Ivi перенесла IPO на неопределенный срок из-за законопроекта депутата Горелкина

Причина — законопроект депутата от «Единой России» Антона Горелкина, который в конце декабря 2020 года предложил ограничить долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах, сказал Forbes источник. Один из источников говорит, что ivi должна была разместиться на бирже до конца января 2021 года.
Forbes16:00
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РБК

Forbes узнал о переносе IPO онлайн-кинотеатра ivi на неопределенный срок

РБК01:28
Эхо Москвы

Онлайн-кинотеатр ivi отложил на неопределенный срок запланированный выход на биржу США

Эхо Москвы04:36
Интерфакс

Депутат Горелкин допустил, что ivi придется изменить структуру владения

Интерфакс03:00
Ведомости

Forbes узнал о переносе IPO онлайн-кинотеатра ivi на неопределенный срок

Ведомости02:27
Forbes

«Напоминает историю, как «Горелкин обрушил «Яндекс»: депутат отреагировал на перенос IPO ivi из-за его законопроекта

Forbes04:59
ТАСС

Forbes: ivi отложила IPO на неопределенный срок

ТАСС20:16
Коммерсантъ

Forbes: ivi отложила IPO из-за законопроекта о доле иностранцев в онлайн-кинотеатрах

Коммерсантъ17:40