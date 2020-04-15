Экономика
РБКForbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб
Как сообщил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин, о новом пакете антикризисных мер правительство может объявить в среду, 15 апреля. По его информации, 14 апреля меры поддержки бизнеса обсуждались на совещании с президентом Владимиром Путиным.
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с чего всё началось
Новый антикризисный план правительства может быть представлен публично уже в четверг, рассказали Forbes три источника, участвовавших в его подготовке. На его реализацию правительство может выделить почти 520 млрд рублей из бюджета, плюс отдельно 430 млрд рублей пойдет на госгарантии.Forbesвчера в 12:35
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Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Политика
Российские ветераны просят перенести Парад Победы
Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется.
Вести.Ru 08:50
Общество
В Волгоградской области выявят нарушителей режима самоизоляции
Межведомственные группы 15 апреля продолжат проверку, как жители региона соблюдают предписанный режим.
Волгоградская правда 01:28
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Армия и оружие
ВМФ России в Чёрном море взял на сопровождение эсминец США
RT на русском 13 апреля в 14:21
Общество
Пенсионный фонд объяснил, как получить выплату на детей до 3 лет
Выплату на детей до 3 лет распорядился ввести президент Владимир Путин на прошлой неделе в рамках дополнительных мер соцподдержки на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:17
Общество
Уткин вызвал Соловьева на баттл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный баттл.
Газета.Ru 04:23
Здоровье
«Никто не должен знать, что у нас заболели врачи». Медик Пермской краевой инфекционной больницы рассказала о вспышке коронавируса среди медиков
В своем обращении Елена Макарова рассказала о вспышке коронавируса внутри Пермской краевой инфекционной больницы, нерадивости эпидемиологов, потенциальной угрозе заболевания сотрудников Роспотребнадзора, депутатов Заксобрания и о том, как больница за пару недель практически осталась без лечащего персонала.
Звезда — Пермская краевая газета вчера в 23:11
Политика
В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины
ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Общество
Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом
Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград".
Российская газета 08:18
Политика
На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России
Павлоград, Украина, 15 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России допустил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор».
REGNUM 00:32
Экономика
«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год
"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 год.
Вести.Ru вчера в 09:57
Футбол
«Шахтер» запускает собственный телеканал
Донецкий «Шахтер» принял решение обзавестись собственным телеканалом.
Soccer.ru вчера в 12:23
Здоровье
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Шоу-бизнес
Как Гарри и Лиза Галкины поздравили маму Аллу с днем рождения
Ко дню рождения мамы Гарри и Лиза подготовились основательно.
Woman.ru 07:21
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
Транспорт
На Кубани установят карантинные посты на основных магистралях
Карантинные посты появятся на основных магистралях муниципалитетов Кубани, на них будут пресекать проезд автомобилей без спецпропусков, сообщает администрация региона.
РИА Новости 08:36
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru 07:38
Политика
Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:42
Общество
Поселок в Приморье закрыли из-за двух больных коронавирусом
Въезд и выезд из поселка Подъяпольское в Приморье ограничили из-за двух больных коронавирусом, сообщает правительство региона.
РИА Новости 08:16
Общество
Власти рассказали о штрафах за нарушение новых ограничений в Кузбассе
14 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал распоряжение о новых ограничительных мерах в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 22:47
Киберспорт
Авторы World War Z хотят выпустить игру на Nintendo Switch
Нью-Джерси, США, 15 апреля 2020, 15:47 — REGNUM Разработчики из Saber Interactive выпустят экшен-игру World War Z на гибридной консоли Nintendo Switch.
REGNUM 08:47
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Общество
В Москве принудительно госпитализированы 200 человек с коронавирусом
В столице за сутки более 200 инфицированных, нарушивших режим самоизоляции, принудительно госпитализированы.
Российская газета 04:45