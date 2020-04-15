Новый антикризисный план правительства может быть представлен публично уже в четверг, рассказали Forbes три источника, участвовавших в его подготовке. На его реализацию правительство может выделить почти 520 млрд рублей из бюджета, плюс отдельно 430 млрд рублей пойдет на госгарантии.

с чего всё началось

Как сообщил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин, о новом пакете антикризисных мер правительство может объявить в среду, 15 апреля. По его информации, 14 апреля меры поддержки бизнеса обсуждались на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб

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