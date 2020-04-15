Экономика

РБКРБКForbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб

Как сообщил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин, о новом пакете антикризисных мер правительство может объявить в среду, 15 апреля. По его информации, 14 апреля меры поддержки бизнеса обсуждались на совещании с президентом Владимиром Путиным.
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с чего всё началось

Второй пакет для Путина: на что правительство потратит 1 трлн рублей

Новый антикризисный план правительства может быть представлен публично уже в четверг, рассказали Forbes три источника, участвовавших в его подготовке. На его реализацию правительство может выделить почти 520 млрд рублей из бюджета, плюс отдельно 430 млрд рублей пойдет на госгарантии.
Forbesвчера в 12:35

Подробнее о событии

Как скорректировать пакет антикризисных фискальных мер

Ведомости05:56

Forbes: Спасение экономики в условиях кризиса из-за коронавируса обойдется российскому бюджету в 520 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 20:08

Новые меры поддержки экономики обойдутся бюджету РФ в полтриллиона рублей

Интерфаксвчера в 13:38

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

РИА Новостивчера в 16:07

Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб

РБКвчера в 13:45

Forbes: новые антикризисные меры обойдутся в 1 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 16:14

Второй пакет для Путина: на что правительство потратит 1 трлн рублей

Forbesвчера в 12:35
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4,2K
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков

ТВ Центр 03:57
1,2K
Экономика

НДФЛ предложили отменить для россиян с низким доходом

Подоходный налог в 13% предложили отменить депутаты Госдумы для россиян, которые имеют низкий доход.
Политика Сегодня вчера в 22:34
59
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
3,1K
Политика

ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму

«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
911
Общество

Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой

Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
253
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
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Происшествия

Хакер включил московским школьникам порно на уроке химии

Хакер взломал аккаунт одного из девятиклассников московской школы №274 и включил порно с его аккаунта во время дистанционного урока по химии, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 11:00
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Наука

Китайцы испытали свою первую трансзвуковую аэродинамическую трубу длительной работы

Китайская корпорация AVIC провела испытания перспективной трансзвуковой аэродинамической трубы FL-62 в режиме полной мощности.
N+1 06:58
Гаджеты

Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G

Honor, бренд китайской организации Huawei, представил флагманские модели Honor 30.
ToDay News Ufa 09:20
6
Авто

Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью

Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
14
Происшествия

На украинском полигоне в Донбассе при взрыве миномета погиб военный

Взрыв миномета в ходе плановых учебных стрельб на подконтрольной Украине территории Донецкой области привел к гибели одного военнослужащего, восемь человек получили ранения.
ТАСС 00:03
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,1K
Происшествия

На Украине возле больницы произошёл взрыв

REGNUM 11:09
4
Гаджеты

Apple представила дешевый iPhone SE

«Дешевый» iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из металла, который защищен от воды и пыли.
Lenta.ru 11:09
Наука

В МГУ создают систему для проверки подлинности российских вин

Учёные МГУ имени Ломоносова научились проверить подлинность отечественных вин с помощью хемометрической базы алкогольных напитков.
Национальное Аграрное Агентство 07:58
Политика

Путин поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам

Дополнительные стимулирующие выплаты медработникам, которые лечат заболевших коронавирусом, не должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
РБК 10:22
3
Общество

В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ

Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
Известия 04:49
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Армия и оружие

Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси

Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
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Происшествия

В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией

На сегодняшний день, в регионе выявлено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: восемь клинических, 54 — подтверждённых федеральной лабораторией и 73 — региональной лабораторией.
REGNUM 08:16
5
Экономика

Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса

«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
Информационный центр Правительства Москвы 10:31
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Путешествия

Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу

Гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура рассказал в интервью телеканалу РБК о трех сценариях возобновления Россией международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
РБК 08:53
5
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
1K
Шоу-бизнес

Перепуганные соседи выгнали кашляющую Дану Борисову из подъезда

Народные новости 05:27
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Политика

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Известия 08:45
1,5K
Экономика

«Газпром» может направить на дивиденды за 2019 год 30% чистой прибыли

Правление «Газпрома» предложило совету директоров компании выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 15,24 рубля на акцию, говорится в сообщении газового холдинга.
Rambler News Service вчера в 13:16
8
Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
1,3K
Энергетика

В России зафиксировано снижение цен на бензин

В Сибири бензин стал дешевле на 13 копеек, цена составила 43,26 рубля за литр, в центральной России — на две копейки и достигла 46,03 рубля, В Северо-Западном округе стоимость топлива не изменилась и составляет 46,18 рубля за литр.
Mockva.ru 01:30
3,9K
Гаджеты

AMD выпустила три процессора семейства EPYC

Процессоры AMD EPYC 7Fx2 ориентированы на работу с базами данных SQL Server; поддержку гиперконвергентной инфраструктуры с рейтингом VMmark 3.1 до 47% выше (с использованием vSAN в качестве уровня хранения в кластере из 4 узлов); выполнение коммерческих высокопроизводительных вычислений (HPC) с высокой производительностью (до 94%) в отдельных приложениях для гидродинамического моделирования.
IT-World 08:28
Общество

В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса

Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
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Как работают Яндекс.Новости?
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