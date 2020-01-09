В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Политика США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.

Политика Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения самолета Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета на территории Ирана.

Кино Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Политика Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

Политика Путин обсудил Ливию с президентом Египта Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Политика Козак надеется на исполнение «Нафтогазом» своих обязательств Озвученное в СМИ намерение украинского «Нафтогаза» подать иск к РФ относительно транзита газа не имеет никакого отношения к заключённым между РФ и Украиной договорённостям.

Политика Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, раскритиковав Трампа Актриса Шэрон Стоун назвала в интервью с журналом GQ президента РФ Владимира Путина сильным лидером, раскритиковав главу Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Наука Ракоподобный метаболизм заставляет мозг расти Ген ARHGAP11B вызывает увеличение числа так называемых базальных стволовых клеток головного мозга и, в конечном итоге, увеличение производства нейронов, что приводит к увеличению объема мозга.

Политика Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.