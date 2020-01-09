Экономика

ВедомостиВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБКвчера в 15:03

Журнал «Форбс» включил в список российских миллиардеров двух новых участников

Эхо Москвы02:00

В России появились два новых долларовых миллиардера, пишет Forbes

РИА Новостивчера в 16:44

Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах

Коммерсантъвчера в 16:39

В России появилось два новых долларовых миллиардера по версии Forbes

Газета.Ru02:54

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомостивчера в 14:46

В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbesвчера в 12:02
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Происшествия

Студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Жванецкого

Газета.Ru 07:42
Политика

США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
РИА Новости 10:21
Политика

В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота

RT на русском 08:43
Политика

Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения самолета

Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета на территории Ирана.
Вести.Ru 09:15
Происшествия

В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
РБК 03:24
Культура

Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Телеканал «Россия 1» и медиахолдинг ВГТРК решили закрыть программу «Сам себе режиссер», сообщил в социальных сетях ее ведущий Алексей Лысенков.
Коммерсантъ 09:51
Автоспорт

Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции

Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
МонаВиста 05:13
Происшествия

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Известия 07:25
Общество

В России введут штрафы за завышение стоимости коммунальных услуг

Правительство намерено ввести наказание в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости коммунальных услуг.
Твой Континент 08:05
Происшествия

В Индии женщина очнулась на собственных похоронах

Труд 08:19
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
REGNUM 07:34
Армия и оружие

Жуткая ошибка или «обезьяна с гранатой»? Инженер-разработчик РЛС — о том, почему теракт не мог быть причиной падения «боинга» под Тегераном

Иран объявил, что будет самостоятельно расследовать причины катастрофы, но потом согласился допустить к расследованию украинских, канадских, французских или российских экспертов. карточка эксперта Инженер, разработчик РЛС Андрей Горбачевский Андрей Горбачевский, инженер, разработчик РЛС.
Новая газета 09:59
Происшествия

Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье

Причиной жесткой посадки пассажирского лайнера A321 российской авиакомпании Nordwind в турецкой Анталье в пятницу, 10 января, стал ветер.
Известия 09:36
Политика

Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 14:08
Политика

На Украине арестовали паломника-инвалида из Севастополя

Задержанный севастополец является глухонемым. Он инвалид по слуху III группы.
Вести.Ru 09:43
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru 03:31
Происшествия

Умер бывший участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

РБК 06:41
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Шоу-бизнес

Кристине Орбакайте не понравился макияж 7-летней дочери Клавдии

Кристина Орбакайте не запрещает 7-летней дочери Клавдии пользоваться косметикой, несмотря на ее возраст.
Дни24 09:54
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Политика

Путин обсудил Ливию с президентом Египта

Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
ТВ Центр 09:37
Происшествия

В Омске девушка вместе с другом убила свою мать

Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Известия вчера в 07:53
Политика

Козак надеется на исполнение «Нафтогазом» своих обязательств

Озвученное в СМИ намерение украинского «Нафтогаза» подать иск к РФ относительно транзита газа не имеет никакого отношения к заключённым между РФ и Украиной договорённостям.
REGNUM 10:25
Происшествия

В России возбудили первое уголовное дело за самовольную добычу янтаря

РИА Новости 08:19
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, раскритиковав Трампа

Актриса Шэрон Стоун назвала в интервью с журналом GQ президента РФ Владимира Путина сильным лидером, раскритиковав главу Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Народные новости вчера в 22:43
Наука

Ракоподобный метаболизм заставляет мозг расти

Ген ARHGAP11B вызывает увеличение числа так называемых базальных стволовых клеток головного мозга и, в конечном итоге, увеличение производства нейронов, что приводит к увеличению объема мозга.
Medical Insider 06:54
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма

Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.
РБК 07:27
Шоу-бизнес

Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка

Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
OAnews 01:24
Армия и оружие

ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе

ИА Новороссия 03:23
Политика

Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию

В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Взгляд-инфо вчера в 04:06
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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