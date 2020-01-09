Экономика

ВедомостиВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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В России появилось два новых долларовых миллиардера по версии Forbes

Газета.Ru02:54

Журнал «Форбс» включил в список российских миллиардеров двух новых участников

Эхо Москвы02:00

В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbesвчера в 12:02

Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах

Коммерсантъвчера в 16:39

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБКвчера в 15:03

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомостивчера в 14:46

В России появились два новых долларовых миллиардера, пишет Forbes

РИА Новостивчера в 16:44
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Происшествия

Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

РБК 06:43
Футбол

Илья Шкурин пополнил состав ПФК ЦСКА

Bobsoccer вчера в 09:01
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Известия 06:31
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Спорт

Скелетонистка Никитина победила на этапе Кубка мира во Франции

Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на этапе Кубка мира, проходящем на горнолыжном курорте Ла-Плань (Франция).
REGNUM 07:03
Политика

Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Lenta.ru 06:31
Армия и оружие

Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

Телеканал «Звезда» опубликовал видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К в ходе учений в Черном море.
РБК вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Александр Ревва женился в четвертый раз

Торжественная церемония состоялась на Мальдивах. Интересно, что избранницей артиста стала его законная жена Анжелика - снова.
Московский Комсомолец 04:33
Политика

Россия и страны ЕС смогут помочь Ирану в расшифровке «черных ящиков»

«Иран имеет соглашения с Россией и Францией о загрузке и анализе данных черного ящика, и если мы не сможем загрузить их, мы получим помощь от четырех стран — России, Украины, Франции или Канады», — приводит слова Разайефара издание.
Красная весна 06:33
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Происшествия

В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
РБК 03:24
Кино

Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Культуромания вчера в 12:46
Политика

Зеленский назвал Канаду «Канадией»

В соцсети от имени главы Украины опубликовали сообщение, где Канаду назвали Канадией.
Аргументы недели 03:50
Общество

Опубликовано новое видео крушения украинского «Боинга» в Иране

Журналист BBC в Исламской Республике Иран Али Хашем опубликовал в своем Twitter-аккаунте новое видео, на котором запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 под Тегераном.
Московский Комсомолец 05:40
Происшествия

В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями

В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей 10-11 лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
РИА Новости 06:23
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Общество

Создатель World of Tanks собрался в Госдуму

Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
Lenta.ru 02:10
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Политика

Канцлер Австрии пожаловался на непредсказуемость политики США

Канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая перед Национальным советом, раскритиковал политику США.
РИА Новости 05:13
Фигурное катание

Хореограф группы Тутберидзе: Этери очень хорошо умеет сдерживать себя

RT на русском 04:30
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 17:27
Общество

МАК заявил о готовности помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране

«В случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 06:37
Политика

Владимир Путин обсудит в Ялте развитие Крыма и Севастополя

Владимир Путин обсудит в Ялте развитие Крыма и Севастополя, Президент РФ встретится с руководителями этих двух субъектов страны.
Krym.News 04:26
Политика

Ирак потребовал от США начать переговоры о выводе войск

Багдад потребовал от США начать переговоры о выводе иностранных войск с территории Ирака.
Lenta.ru 07:24
Наука

Поваренная соль замедляет рост раковых клеток

ToDay News Ufa вчера в 16:21
Армия и оружие

В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

ГЛАС.RU вчера в 12:32
Происшествия

Актриса Бочкарева раскаялась и попросила оштрафовать ее за кокаин

Актриса Наталья Бочкарева, которую в сентябре прошлого года задержали с кокаином, признала вину в хранении наркотиков.
Вести.Ru 06:15
Политика

Хафтар отверг предложение Путина и Эрдогана о прекращении огня в Ливии

Следует отметить, что ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи, которая проходила на территории Стамбула, призвали стороны ливийского конфликта завершить все боевые действия с 12 января и перейти к режиму устойчивого прекращения огня.
Военное дело 00:53
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия 02:12
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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