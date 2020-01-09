Экономика

ВедомостиВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Forbes узнал о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров

RT на русскомвчера в 17:39

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомостивчера в 14:46

Американский фонд купил основанную россиянами IT-компанию Veeam

Коммерсантъвчера в 16:39

Еще два долларовых миллиардера появились в России

Lenta.ruвчера в 16:30

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБКвчера в 15:03

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

РИА Новостивчера в 16:44

В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbesвчера в 12:02
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Иран призвал Канаду поделиться данными о крушении украинского самолёта

RT на русском вчера в 16:59
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В Иране опровергли возможность попадания в украинский самолет ракеты

РБК вчера в 13:37
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Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране

Rambler News Service 00:03
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Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей

Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
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Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»

Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
Военное дело вчера в 08:01
Общество

World of Tanks поедет на Госдуму

Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Вести.Ru вчера в 22:09
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Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Политика

Иран отверг причастность к крушению украинского самолета

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии отрицает обвинения США и других стран в том, что иранские ракеты могли стать причиной крушения украинского самолета Boeing 737.
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На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

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К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
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В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
ТАСС вчера в 19:50
Технологии

Хакеры атаковали пользователей Telegram

Хакеры создают фальшивые сайты, рекламирующие услуги этих фирм. Однако на этот раз преступники атаковали жертв через Telegram.
Lenta.ru вчера в 10:36
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 00:49
Хоккей

Финский голкипер Пекка Ринне забросил шайбу в матче НХЛ

ГЛАС.RU вчера в 23:33
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Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
РИА Новости 00:37
Авто

Haval в декабре установил новый рекорд продаж в России

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Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане

Телеканал 360° вчера в 16:49
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Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru 08 января в 18:38
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости вчера в 10:06
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Трамп заявил, что США защищают Европу от России

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что американские власти получают мало средств от стран Европы за защиту от России.
ТАСС 00:25
Общество

Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
Вести.Ru вчера в 23:44
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX

Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Интерфакс вчера в 23:44
Авто

В России появится новая модель Ravon

Узбекская компания «Узавтосаноат», которая занимается продажами Ravon, намерена вывести на российский рынок новинку с ценником «10-15 тысяч долларов» (около 600-900 тысяч рублей).
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Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

РИА Новости вчера в 20:45
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Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

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Протестующие взяли штурмом администрацию президента Абхазии

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NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране

Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
BFM.ru вчера в 23:23
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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