Экономика
ВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Политика
Иран призвал Канаду поделиться данными о крушении украинского самолёта
Политика
Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Армия и оружие
Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»
Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
Общество
World of Tanks поедет на Госдуму
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
Иран отверг причастность к крушению украинского самолета
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии отрицает обвинения США и других стран в том, что иранские ракеты могли стать причиной крушения украинского самолета Boeing 737.
Происшествия
На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
Технологии
Хакеры атаковали пользователей Telegram
Хакеры создают фальшивые сайты, рекламирующие услуги этих фирм. Однако на этот раз преступники атаковали жертв через Telegram.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Хоккей
Финский голкипер Пекка Ринне забросил шайбу в матче НХЛ
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Авто
Haval в декабре установил новый рекорд продаж в России
Российские дилеры Haval в декабре реализовали 2270 автомобилей, что в 4,1 раза больше по сравнению с прошлым годом.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
Трамп заявил, что США защищают Европу от России
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что американские власти получают мало средств от стран Европы за защиту от России.
Общество
Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение
Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Общество
Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX
Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Авто
В России появится новая модель Ravon
Узбекская компания «Узавтосаноат», которая занимается продажами Ravon, намерена вывести на российский рынок новинку с ценником «10-15 тысяч долларов» (около 600-900 тысяч рублей).
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Политика
Протестующие взяли штурмом администрацию президента Абхазии
Политика
NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране
Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.