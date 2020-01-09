В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

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Технологии Хакеры атаковали пользователей Telegram Хакеры создают фальшивые сайты, рекламирующие услуги этих фирм. Однако на этот раз преступники атаковали жертв через Telegram.

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