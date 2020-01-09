Экономика

ВедомостиВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомостивчера в 14:46

Экономист объяснил, почему в России растет число долларовых миллиардеров

URA.Ru02:23

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

РИА Новостивчера в 16:44

Американский фонд купил основанную россиянами IT-компанию Veeam

Коммерсантъвчера в 16:39

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБКвчера в 15:03

В России появилось два новых долларовых миллиардера по версии Forbes

Газета.Ru02:54

В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbesвчера в 12:02
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Энергетика

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости вчера в 10:06
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Рублёв — о формате ATP Cup: так нечестно

Третья ракетка России Андрей Рублёв считает, что формат турнира ATP Cup необходимо реформировать.
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«На себя не похожа»: Наташа Королева с пером павлина восхитила фанатов

На снимке артистка позирует с большим пером павлина.
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В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

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В школы Копейска вернулся стригущий лишай

В самой школе проводятся санитарные мероприятия. Напомним, осенью 2019 года в Копейске зафиксировали вспышку стригущего лишая.
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Президент Абхазии не намерен уходить в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не собирается уходить в отставку, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба.
РИА Новости 01:16
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Политика

Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ

9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
Интерфакс 02:39
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru вчера в 07:52
Происшествия

Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

РБК вчера в 01:42
Армия и оружие

В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

ГЛАС.RU вчера в 12:32
Происшествия

В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году

Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:48
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Политика

Тимошенко сравнила жизнь на Украине с «Кварталом 95»

Известия вчера в 17:30
Экономика

Цены на продовольствие растут во всем мире

Цены на продовольствие растут во всем мире Цены на продовольствие в мире в декабре достигли максимума за пять лет, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в опубликованном вчера отчете.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Армия и оружие

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
Коммерсантъ вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Лолита случайно встретила Стивена Сигала в Дубае

Лолита Милявская случайно встретила Стивена Сигала на отдыхе в Дубае.
Дни24 вчера в 10:50
Хоккей

Панарин побил рекорд Гретцки, который держался с прошлого века

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по очкам за клуб за первые 43 игры сезона.
РИА Новости 02:38
Политика

FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека

Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Ведомости 02:01
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
РБК 02:36
Армия и оружие

Япония направит эсминец и самолет на Ближний Восток

Министр обороны Японии Коно Таро отдал приказ о направлении в Оманский залив и северную часть Аравийского моря эсминца и патрульного самолета Lockheed P-3 Orion, которые займутся сбором информации.
Взгляд.ру 03:16
Транспорт

В России для автомобилистов введут новый штраф

В России появится новый штраф для автомобилистов, пишет «Коммерсантъ».
Газета Кемерова вчера в 06:10
Кино

В сериале «Сваты 7» появится новый персонаж

Похвистнево-Информ 08 января в 23:28
Армия и оружие

Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Газета.Ru 02:00
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM вчера в 21:22
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском 08 января в 20:22
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Киргизское село эвакуировали из-за стычки на границе с Таджикистаном

РИА Новости 00:00
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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