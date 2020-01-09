Экономика

ВедомостиВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
Читать в источнике
Комментировать797

Подробнее о событии

В мире появились два новых русских миллиардера. Кто такие Ратмир Тимашев и Андрей Баронов?

Дождь13:36

В России появилось два новых долларовых миллиардера по версии Forbes

Газета.Ru02:54

В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbesвчера в 12:02

В России появились два новых долларовых миллиардера, пишет Forbes

РИА Новостивчера в 16:44

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБКвчера в 15:03

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомостивчера в 14:46

Журнал «Форбс» включил в список российских миллиардеров двух новых участников

Эхо Москвы02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

RT на русском 08:54
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия 06:31
Политика

Трамп заявил, что Иран готовил атаки на четыре посольства США

У Ирана были запланированы нападения на четыре американских посольства к моменту операции Вашингтона по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Коммерсантъ 15:07
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

РИА Новости 15:42
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru 03:31
Политика

Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии

Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
Газета.Ru 14:16
Биатлон

Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Газета.Ru 13:46
Политика

СNN сообщил о двух сбивших украинский Boeing иранских ракетах

Rambler News Service 04:35
Происшествия

В Мексике ученик открыл стрельбу в школе

В школе в мексиканском Торреоне 12-летний ребенок открыл стрельбу, в результате погибла учительница, шесть человек пострадали.
РБК 12:48
Происшествия

Любовник омской школьницы рассказал, как убивал ее мать

Во время следственного эксперимента, видео которого опубликовал telegram-канал "Следак шепнул", 18-летний парень рассказал, что спал с 15-летней девушкой на диване и внезапно проснулся из-за того, что его начали тянуть за уши.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика

Главы МИД всех стран ЕС призвали США и Иран к сдержанности

Главы министерств иностранных дел 28 государств-членов Евросоюза выступили за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, призвав США и Иран к сдержанности.
РЕН ТВ 14:20
Футбол

Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Sports.ru 09:55
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям

Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для пожилых людей.
НТВ 07 января в 03:04
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
REGNUM 07:34
Финансы

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
ТАСС 11:01
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Газета.Ru 13:03
Спорт

Российские конькобежки завоевали золото в командном спринте на ЧЕ

РИА Новости 15:43
Шоу-бизнес

От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Kleo.ru 04:39
Наука

Собаки в доме снижают риск развития шизофрении

Наибольший же защитный эффект обнаруживается у детей, которые имели в доме собаку от рождения до трех лет, передает сайт телеканала «Звезда».
Комсомольская правда вчера в 05:22
Политика

СМИ назвали дату объявления Ираном причины крушения украинского борта

Власти Ирана объявят причину крушения пассажирского украинского самолета в субботу, 11 января.
Известия 15:12
Политика

Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
RT на русском 06:51
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 07:02
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру 15:00
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости 12:56
Наука

Растения могут «говорить» на языке круглых червей

Появление круглых червей, или нематод, приводит к заболеваниям корней растений и является причиной их гибели.
Индикатор 10:45
Футбол

Жиру согласовал контракт с «Интером»

ProstoProSport 01:42
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru 05:16
Космос

Ключевое допущение гипотезы темной энергии может оказаться ошибочным

Наиболее прямое и убедительное свидетельство ускорения расширения Вселенной в результате действия темной энергии связано с измерениями космических расстояний при помощи сверхновых типа Ia (SN Ia) в галактиках с высокими красными смещениями.
AstroNews.ru 07 января в 03:26
Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению

Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
РБК 10:26
Политика

Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
РИА Новости 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное