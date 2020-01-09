Экономика
ВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
Политика
Трамп заявил, что Иран готовил атаки на четыре посольства США
У Ирана были запланированы нападения на четыре американских посольства к моменту операции Вашингтона по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Политика
Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии
Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Политика
СNN сообщил о двух сбивших украинский Boeing иранских ракетах
Происшествия
В Мексике ученик открыл стрельбу в школе
В школе в мексиканском Торреоне 12-летний ребенок открыл стрельбу, в результате погибла учительница, шесть человек пострадали.
Происшествия
Любовник омской школьницы рассказал, как убивал ее мать
Во время следственного эксперимента, видео которого опубликовал telegram-канал "Следак шепнул", 18-летний парень рассказал, что спал с 15-летней девушкой на диване и внезапно проснулся из-за того, что его начали тянуть за уши.
Политика
Главы МИД всех стран ЕС призвали США и Иран к сдержанности
Главы министерств иностранных дел 28 государств-членов Евросоюза выступили за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, призвав США и Иран к сдержанности.
Футбол
Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям
Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для пожилых людей.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Наука
Собаки в доме снижают риск развития шизофрении
Наибольший же защитный эффект обнаруживается у детей, которые имели в доме собаку от рождения до трех лет, передает сайт телеканала «Звезда».
Политика
СМИ назвали дату объявления Ираном причины крушения украинского борта
Власти Ирана объявят причину крушения пассажирского украинского самолета в субботу, 11 января.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Наука
Растения могут «говорить» на языке круглых червей
Появление круглых червей, или нематод, приводит к заболеваниям корней растений и является причиной их гибели.
Футбол
Жиру согласовал контракт с «Интером»
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Космос
Ключевое допущение гипотезы темной энергии может оказаться ошибочным
Наиболее прямое и убедительное свидетельство ускорения расширения Вселенной в результате действия темной энергии связано с измерениями космических расстояний при помощи сверхновых типа Ia (SN Ia) в галактиках с высокими красными смещениями.
Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению
Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
Политика
Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.