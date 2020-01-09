Экономика

ВедомостиВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
Читать в источнике
Комментировать743

Подробнее о событии

В России появилось два новых долларовых миллиардера по версии Forbes

Газета.Ru02:54

Журнал «Форбс» включил в список российских миллиардеров двух новых участников

Эхо Москвы02:00

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомостивчера в 14:46

Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах

Коммерсантъвчера в 16:39

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБКвчера в 15:03

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

РИА Новостивчера в 16:44

В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbesвчера в 12:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Кино

Вышел трейлер четвертого сезона «Фарго»

В YouTube опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Фарго». Премьера новых эпизодов состоится 19 апреля.
Культуромания 03:05
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Происшествия

В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян

Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
РИА Новости 03:43
Наука

Ученые из Японии расшифровали загадочные рисунки в пустыне Наска

Японским исследователям удалось расшифровать некоторые из до сих пор неидентифицированных геоглифов, покрывающих пустыню Наска в Перу.
Planet Today 01:48
Авто

В Сети опубликовали фото внедорожника Aurus Komendant

Первый автосалон Aurus открылся 23 августа в Москве. В шоуруме представлены седан Senat S600 и лимузин Senat Limousine.
RuNews24.ru 02:47
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами

Украинский Boieng, разбившийся в Иране, был сбит не одной иранской ракетой, а двумя, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американской разведке.
Коммерсантъ 04:38
Общество

Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане

Телеканал 360° вчера в 16:49
Общество

Один из создателей World of Tanks намерен основать в России партию

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии.
Коммерсантъ 03:30
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
РБК 01:08
Шоу-бизнес

Александр Ревва женился в четвертый раз на Мальдивах

Анжелика призналась, что по-настоящему счастлива рядом с мужем. Александр Ревва уже 12 лет счастлив в браке с супругой Анжеликой.
StarHit.ru 04:00
Экономика

Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Lenta.ru вчера в 11:19
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Происшествия

В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна.
REGNUM 04:44
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море.
РИА Новости вчера в 22:11
Политика

Иран пригласил США к расследованию крушения «Боинга»

Иранские авиавласти пригласили Национальный совет по безопасности на транспорте США присоединиться к расследованию крушения украинского "Боинга" под Тегераном.
Вести.Ru вчера в 20:14
Политика

В МИД России прокомментировали события в Абхазии

Происходящие в Абхазии события являются внутренним делом этой страны, говорится 10 января в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
REGNUM 03:58
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Политика

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
РИА Новости вчера в 22:37
Происшествия

Иран представил предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Forbes вчера в 03:03
Теннис

Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup

Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
ТАСС Спорт вчера в 23:42
Общество

Власти признали ошибку при увольнении редактора «Урюпинской правды»

Напомним, что ранее глава администрации города уволил главного редактора "Урюпинской правды" Ольгу Шушлебину по статье 278 Трудового кодекса.
Российская газета 03:34
Хоккей

Шестеркин отразил 46 бросков, Панарин набрал три очка

Sportbox.RU 02:40
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Политика

Дональд Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения

Коммерсантъ 04:24
Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
ToDay News Ufa вчера в 07:03
Кино

Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»

РИА Новости 00:00
Финансы

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 61,23 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 64,3037 рубля.
ПРАЙМ вчера в 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное