Экономика
ВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Экономика
Касперская просила ЦБ разобраться с «Нэклис-Банком»
Гендиректор группы «InfoWatch» Наталья Касперская сама попросила Банк России разобраться с «Нэклис-Банком», который сегодня лишился лицензии.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Футбол
В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях
В середине декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на продажу пива во время футбольных матчей.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Армия и оружие
США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Как заявил в интервью агентству министр сухопутных сил США Райан Маккарти, эти меры позволят США навязать КНР свои правила игры в регионе, где за последние десятилетия наиболее отчетливо проявился рост экономической и военно-политической мощи Поднебесной.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Экономика
В России подсчитали долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов
Почти каждый четвертый российский заемщик отдавал в минувшем году по кредитам свыше 80% своих доходов, следует из оценок международного рейтингового агентства Fitch на основе новой единой методологии ЦБ по определению предельной долговой нагрузки (ПДН), ставшей обязательной для банков с 1 октября 2019 года.
Гаджеты
Xiaomi подтвердила разработку оболочки MIUI 12
Китайская компания Xiaomi официально подтвердила разработку новой версии фирменной оболочки MIUI 12.
Авто
Opel представил обновленный Opel Insignia
Компания Opel представила на автосалоне в Брюсселе обновленное семейство Opel Insignia.
Экономика
Минфин не поддержал налоговую реконструкцию при наказании фирм-уклонистов
Отрицание налоговой реконструкции Письмо Минфина за подписью первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова было направлено руководителю ФНС Михаилу Мишустину 13 декабря.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Происшествия
Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
Автоспорт
«КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
Экономика
«Газпром» сократил долю в «Газпромбанке»
Российская компания «Газпром» снизила долю в «Газпромбанке» с 46,019% до 29,764%.
Наука
Патент недели: новый способ бурения скважин
Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Шоу-бизнес
Алексей Макаров показал, как сейчас выглядит дочь Любови Полищук
Актер Алексей Макаров показал в Instagram свежее селфи с актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки
Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
Политика
Генсек ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
«Обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободного распространения информации закреплены в Хельсинском заключительном акте», — отметил генсек ОБСЕ в своём ответе на обращение главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, направленное в связи с ситуацией со Sputnik Эстония.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Если ГСС не возместит эту сумму, перевозчик намерен обратиться в суд.
Армия и оружие
Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет на пути к Boeing 737
Разведывательный спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, выпущенных в направлении украинского лайнера перед его крушением, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного собеседника.