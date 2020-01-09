Экономика

ВедомостиВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
Читать в источнике
Комментировать753

Подробнее о событии

В России появилось два новых долларовых миллиардера по версии Forbes

Газета.Ru02:54

Журнал «Форбс» включил в список российских миллиардеров двух новых участников

Эхо Москвы02:00

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомостивчера в 14:46

Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах

Коммерсантъвчера в 16:39

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБКвчера в 15:03

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

РИА Новостивчера в 16:44

В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbesвчера в 12:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Происшествия

В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

РИА Новости 01:43
Происшествия

Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате

RT на русском 04:26
Экономика

Касперская просила ЦБ разобраться с «Нэклис-Банком»

Гендиректор группы «InfoWatch» Наталья Касперская сама попросила Банк России разобраться с «Нэклис-Банком», который сегодня лишился лицензии.
ГЛАС.RU 03:37
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском вчера в 12:23
Футбол

В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных соревнованиях

В середине декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на продажу пива во время футбольных матчей.
РБК 04:33
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Армия и оружие

США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Как заявил в интервью агентству министр сухопутных сил США Райан Маккарти, эти меры позволят США навязать КНР свои правила игры в регионе, где за последние десятилетия наиболее отчетливо проявился рост экономической и военно-политической мощи Поднебесной.
Российская газета 05:31
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Политика

В Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента

РИА Новости 03:26
Экономика

В России подсчитали долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов

Почти каждый четвертый российский заемщик отдавал в минувшем году по кредитам свыше 80% своих доходов, следует из оценок международного рейтингового агентства Fitch на основе новой единой методологии ЦБ по определению предельной долговой нагрузки (ПДН), ставшей обязательной для банков с 1 октября 2019 года.
Росбалт 05:36
Политика

Зеленский высказался о попадании ракеты в украинский Boeing

URA.Ru 02:30
Гаджеты

Xiaomi подтвердила разработку оболочки MIUI 12

Китайская компания Xiaomi официально подтвердила разработку новой версии фирменной оболочки MIUI 12.
News.ru 02:54
Авто

Opel представил обновленный Opel Insignia

Компания Opel представила на автосалоне в Брюсселе обновленное семейство Opel Insignia.
Автоновости дня вчера в 13:51
Экономика

Минфин не поддержал налоговую реконструкцию при наказании фирм-уклонистов

Отрицание налоговой реконструкции Письмо Минфина за подписью первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова было направлено руководителю ФНС Михаилу Мишустину 13 декабря.
РБК 05:17
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 17:27
Происшествия

Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
ТАСС 05:28
Политика

Трамп передал для Ким Чен Ына письмо с поздравлением с днем рождения

ТАСС 03:38
Автоспорт

«КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.
REGNUM 05:49
Политика

Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию

В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Взгляд-инфо вчера в 04:06
Общество

Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
РБК 03:20
Экономика

«Газпром» сократил долю в «Газпромбанке»

Российская компания «Газпром» снизила долю в «Газпромбанке» с 46,019% до 29,764%.
ГЛАС.RU 02:47
Наука

Патент недели: новый способ бурения скважин

Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Популярная механика 04 января в 19:01
Шоу-бизнес

Алексей Макаров показал, как сейчас выглядит дочь Любови Полищук

Актер Алексей Макаров показал в Instagram свежее селфи с актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук.
ТВ Центр 02:53
Происшествия

В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки

Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
РБК 04:49
Политика

Генсек ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония

«Обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободного распространения информации закреплены в Хельсинском заключительном акте», — отметил генсек ОБСЕ в своём ответе на обращение главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, направленное в связи с ситуацией со Sputnik Эстония.
RT на русском 04:49
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 03:54
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей

Если ГСС не возместит эту сумму, перевозчик намерен обратиться в суд.
REGNUM 04:02
Армия и оружие

Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет на пути к Boeing 737

Разведывательный спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, выпущенных в направлении украинского лайнера перед его крушением, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного собеседника.
Москва 24 05:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное