Экономика

ВедомостиВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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В России появилось два новых долларовых миллиардера по версии Forbes

Газета.Ru02:54

Журнал «Форбс» включил в список российских миллиардеров двух новых участников

Эхо Москвы02:00

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомостивчера в 14:46

Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах

Коммерсантъвчера в 16:39

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБКвчера в 15:03

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

РИА Новостивчера в 16:44

В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbesвчера в 12:02
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Экономика

Минфин не поддержал налоговую реконструкцию при наказании фирм-уклонистов

Отрицание налоговой реконструкции Письмо Минфина за подписью первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова было направлено руководителю ФНС Михаилу Мишустину 13 декабря.
РБК 05:17
Происшествия

В Индии женщина очнулась на собственных похоронах

Sputnik Таджикистан 05:28
Общество

СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
РИА Новости 05:42
Происшествия

В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян

Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
РИА Новости 03:43
Технологии

Правозащитные организации обратились к Google из-за предустановленных приложений

Ряд международных общественных организаций написали открытое письмо генеральному директору Google Сундару Пичаи с просьбой пересмотреть политику по предустановленным на устройства приложениям.
Rambler News Service 04:09
Происшествия

Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате

RT на русском 04:26
Энергетика

Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Lenta.ru вчера в 11:19
Теннис

Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup

Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
ТАСС Спорт вчера в 23:42
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Технологии

Microsoft будет реже обновлять Windows

Microsoft решил пересмотреть политику обновлений Windows. Теперь апргейд операционной системы будет происходить раз в год.
Телеканал 360° 05:04
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Кино

Фильм «Холоп» назвали самой кассовой российской комедией в истории

Фильм Клима Шипенко «Холоп», вышедший в прокат 26 декабря, к 7 января собрал в прокате 1,8 миллиарда рублей, побив рекорды сборов российских картин в новогодние праздники.
Lenta.ru вчера в 04:32
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 03:54
Политика

Зеленский высказался о попадании ракеты в украинский Boeing

URA.Ru 02:30
Армия и оружие

США захотели разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией

Власти США хотят разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией и Китаем.
Lenta.ru 05:21
Происшествия

В Прикамье под Краснокамском произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

Информресурсы сообщают предварительные данные о семи пострадавших. На место ЧП выехали восемь бригад скорой помощи.
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Общество

Меган Маркл покинула Великобританию

Газета.Ru 03:39
Политика

Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию

В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Взгляд-инфо вчера в 04:06
Футбол

Булатов будет уволен из «Спартака-2» - имя нового тренера будет объявлено в ближайшее время

«Спартак-2» идет на 16-й строчке в ФНЛ. Ранее из «Спартака-2» в «Торпедо» на правах аренды ушел лучший бомбардир команды Александр Руденко.
ODDS.ru 05:28
Происшествия

Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
ТАСС 05:28
Политика

МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны

Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.
РИА Новости 03:16
Футбол

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и отправились на медосмотр

Игроки основного состава петербургского «Зенита» в пятницу, 10 января, вышли из отпуска и отправились на традиционный зимний медицинский осмотр после новогодних каникул.
Петербургский дневник 05:20
Политика

Трамп заявил о защите Европы от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
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Александр Ревва женился в четвертый раз на Мальдивах

В четвертый раз церемония бракосочетания прошла на Мальдивах, а из гостей присутствовали лишь их дети.
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Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru вчера в 07:52
Авто

Opel представил обновленный Opel Insignia

Компания Opel представила на автосалоне в Брюсселе обновленное семейство Opel Insignia.
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Футбол

Ларссон получил повреждение в матче за сборную Швеции

Нападающий московского «Спартака» и национальной команды Швеции Джордан Ларссон получил повреждение в товарищеском матче со сборной Молдовы (1:0).
Евро-футбол.ру вчера в 15:30
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

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Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в пять раз

Ugpressa.ru вчера в 11:19
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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