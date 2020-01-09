Экономика
ВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов.
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Армия и оружие
Шойгу заявил об успешном выполнении задач на учениях в Чёрном море
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе учений Черноморского и Северного флотов в Чёрном море поставленные задачи были выполнены в полном объёме.
Политика
В России отреагировали на новые версии гибели украинского «Боинга»
Версия о внешних причинах катастрофы украинского самолета «Боинг-737» под Тегераном выглядит правдоподобно, считает член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Кино
HBO задумался о съемках сериала по мотивам фильма «Паразиты»
Картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, ставшая лауреатом кинопремии «Золотой глобус», может быть переснята в многосерийный фильм для показа на американском кабельном телеканале HBO.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл заявили о сложении королевских полномочий
Издание The Sun со ссылкой на источники во дворце сообщает, что королева Великобритании Елизавета II «глубоко расстроена» из-за публичного заявления внука.
Политика
Шойгу заявил о налаживании мирной жизни в Сирии
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Армия и оружие
СБУ обвинила Россию в попытке убийства экс-командира ВСУ
Как сообщает пресс-служба СБУ, украинские контрразведчики предотвратили в Харькове убийство бывшего командира одного из подразделений ВСУ.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Армия и оружие
Стало известно о планах США создать спецподразделение в Азии
В конце прошлого года США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – против Китая.
Экономика
Лимит в €200: чем обернется снижение пошлины на интернет-покупки
Одним из первых с инициативой о снижении порога беспошлинного ввоза с €1 тыс. до нескольких сотен евро в 2013 году выступил глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов.
Автоспорт
Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Шоу-бизнес
53-летнюю Ренату Литвинову заподозрили в беременности
В социальных сетях разгорелась дискуссия. Некоторые уверенно заявили, что беременность 53-летней звезды невозможна в силу физиологии.
Здоровье
В Новохоперском районе роженицы получат подарочные наборы
Подарочные наборы для новоиспечённых родителей действительно собраны щедро.
Футбол
Месси верит в Вальверде и призывает сплотиться
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Кино
«Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией
Фильм «Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
Политика
Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Экономика
Касперская просила ЦБ разобраться с «Нэклис-Банком»
Гендиректор группы «InfoWatch» Наталья Касперская сама попросила Банк России разобраться с «Нэклис-Банком», который сегодня лишился лицензии.