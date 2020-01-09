Экономика

ВедомостиВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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В России появилось два новых долларовых миллиардера по версии Forbes

Газета.Ru02:54

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБКвчера в 15:03

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

РИА Новостивчера в 16:44

Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах

Коммерсантъвчера в 16:39

Журнал «Форбс» включил в список российских миллиардеров двух новых участников

Эхо Москвы02:00

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомостивчера в 14:46

В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbesвчера в 12:02
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия

Лидера Тамбовской ОПГ посадили в колонию для больных туберкулезом

Lenta.ru 02:59
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Происшествия

Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

ТАСС 02:04
Политика

Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента

Евразия Daily 03:35
Политика

США предположили, что украинский самолет был сбит двумя ракетами

BFM.ru 04:02
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей

Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов.
REGNUM 04:02
Авто

В России подскочили цены на автомобили

Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
SevastopolMedia.ru 08 января в 23:15
Армия и оружие

Шойгу заявил об успешном выполнении задач на учениях в Чёрном море

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе учений Черноморского и Северного флотов в Чёрном море поставленные задачи были выполнены в полном объёме.
News.ru 04:18
Политика

В России отреагировали на новые версии гибели украинского «Боинга»

Версия о внешних причинах катастрофы украинского самолета «Боинг-737» под Тегераном выглядит правдоподобно, считает член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Lenta.ru 02:37
Политика

FT сообщила о новых британских санкциях против россиян

Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 03:05
Кино

HBO задумался о съемках сериала по мотивам фильма «Паразиты»

Картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, ставшая лауреатом кинопремии «Золотой глобус», может быть переснята в многосерийный фильм для показа на американском кабельном телеканале HBO.
Известия 03:51
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл заявили о сложении королевских полномочий

Издание The Sun со ссылкой на источники во дворце сообщает, что королева Великобритании Елизавета II «глубоко расстроена» из-за публичного заявления внука.
Rambler News Service вчера в 01:07
Политика

Посольство РФ в Абхазии просит туристов избегать центра Сухума

REGNUM 03:41
Политика

Шойгу заявил о налаживании мирной жизни в Сирии

Известия 04:19
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович

Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
WomanHit.ru вчера в 11:10
Армия и оружие

СБУ обвинила Россию в попытке убийства экс-командира ВСУ

Как сообщает пресс-служба СБУ, украинские контрразведчики предотвратили в Харькове убийство бывшего командира одного из подразделений ВСУ.
Военное дело вчера в 14:26
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM вчера в 21:22
Армия и оружие

Стало известно о планах США создать спецподразделение в Азии

В конце прошлого года США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – против Китая.
Взгляд.ру 04:20
Экономика

Лимит в €200: чем обернется снижение пошлины на интернет-покупки

Одним из первых с инициативой о снижении порога беспошлинного ввоза с €1 тыс. до нескольких сотен евро в 2013 году выступил глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов.
РБК 02:34
Автоспорт

Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
РИА Новости вчера в 05:10
Шоу-бизнес

53-летнюю Ренату Литвинову заподозрили в беременности

В социальных сетях разгорелась дискуссия. Некоторые уверенно заявили, что беременность 53-летней звезды невозможна в силу физиологии.
СоцИнформБюро вчера в 06:39
Здоровье

В Новохоперском районе роженицы получат подарочные наборы

Подарочные наборы для новоиспечённых родителей действительно собраны щедро.
Тема Воронеж 03:54
Футбол

Месси верит в Вальверде и призывает сплотиться

Soccer.ru 03:44
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Энергетика

Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Lenta.ru вчера в 11:19
Кино

«Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией

Фильм «Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
Культуромания вчера в 01:20
Политика

Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране

Rambler News Service 00:03
Происшествия

В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

РИА Новости 01:43
Экономика

Касперская просила ЦБ разобраться с «Нэклис-Банком»

Гендиректор группы «InfoWatch» Наталья Касперская сама попросила Банк России разобраться с «Нэклис-Банком», который сегодня лишился лицензии.
ГЛАС.RU 03:37
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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