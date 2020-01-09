Общество
ВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Автоспорт
Сергей Карякин вышел в лидеры после пятого этапа «Дакара»
Армия и оружие
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана вскоре применят новые санкции.
Политика
Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию хита продаж Redmi Note 8 Pro
Ранее стало известно, что Xiaomi готовится выпустить топовую версию Redmi Note 8 Pro, которая будет назваться Premium Edition.
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Трамп высказался о причине крушения украинского Boeing в Иране
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов на Бали
Настасья Самбурская раскритиковала соотечественников, которые, как и она, отправились на новогодние каникулы на остров Бали.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Авто
Opel представил обновленный Opel Insignia
Компания Opel представила на автосалоне в Брюсселе обновленное семейство Opel Insignia.
Финансы
Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах
Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
Космос
Стало известно меню первого космического экипажа Индии
В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Происшествия
СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
Следователи Алтайского края начали проверку после того, как в социальных сетях житель Новоалтайска заявил, что его жена скончалась после отказа врачей ее госпитализировать, сообщает СК РФ региона.
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Шоу-бизнес
Юрий Антонов перенес операцию на колене
74-летний российский музыкант Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе, ему предстоит длительный период реабилитации.
Политика
Россияне нашли главного виноватого в пенсионной реформе
Больше 30% населения считают, что в целом виноваты в пенсионной реформе представители власти.
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Политика
NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Шоу-бизнес
Тимати проспорил дочери и сбрил бороду
Популярный российский рэпер Тимати сбрил бороду, поскольку проспорил своей маленькой дочери Алисе.
Политика
Трамп заявил, что США защищают Европу от России
Соединенные Штаты защищают Европу от России, заявил американский президент Дональд Трамп.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
Здоровье
Редкая болезнь на два года лишила супругов из США секса
На протяжении следующих двух лет пара не занималась сексом.
Общество
Названы самые редкие имена новорожденных в России
В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Армия и оружие
Путину показали макет российского авианосца
Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали макет авианосца на выставке перспективного вооружения Военно-морского флота (ВМФ) в Севастополе.