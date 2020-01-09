Общество

ВедомостиВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБК15:03

Forbes: в России появились новые долларовые миллиардеры

РИА Новости16:44

Американский фонд купил основанную россиянами IT-компанию Veeam

Коммерсантъ16:39

Еще два долларовых миллиардера появились в России

Lenta.ru16:30

Forbes узнал о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров

RT на русском17:39

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости14:46

В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbes12:02
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
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Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана вскоре применят новые санкции.
News.ru вчера в 11:45
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«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.
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Ранее стало известно, что Xiaomi готовится выпустить топовую версию Redmi Note 8 Pro, которая будет назваться Premium Edition.
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Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Российская газета 12:34
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

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Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

РИА Новости 20:55
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В Омске девушка вместе с другом убила свою мать

Известия 07:53
Авто

Opel представил обновленный Opel Insignia

Компания Opel представила на автосалоне в Брюсселе обновленное семейство Opel Insignia.
Автоновости дня 13:51
Финансы

Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах

Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
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Космос

Стало известно меню первого космического экипажа Индии

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости.
Инфорос вчера в 07:36
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Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
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СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки

Следователи Алтайского края начали проверку после того, как в социальных сетях житель Новоалтайска заявил, что его жена скончалась после отказа врачей ее госпитализировать, сообщает СК РФ региона.
РИА Новости 12:05
Общество

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.
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Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Юрий Антонов перенес операцию на колене

74-летний российский музыкант Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе, ему предстоит длительный период реабилитации.
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Россияне нашли главного виноватого в пенсионной реформе

Больше 30% населения считают, что в целом виноваты в пенсионной реформе представители власти.
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Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
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Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
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Трамп заявил, что США защищают Европу от России

Соединенные Штаты защищают Европу от России, заявил американский президент Дональд Трамп.
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Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
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Редкая болезнь на два года лишила супругов из США секса

На протяжении следующих двух лет пара не занималась сексом.
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В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году.
РИА Новости 09:41
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Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
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Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали макет авианосца на выставке перспективного вооружения Военно-морского флота (ВМФ) в Севастополе.
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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