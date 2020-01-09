Общество

ВедомостиВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Forbes узнал о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров

RT на русском17:39

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости14:46

Американский фонд купил основанную россиянами IT-компанию Veeam

Коммерсантъ16:39

Еще два долларовых миллиардера появились в России

Lenta.ru16:30

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБК15:03

Forbes: в России появились новые долларовые миллиардеры

РИА Новости16:44

В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbes12:02
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Происшествия

В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране

Радио Sputnik 03:44
Политика

Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Ведомости 13:41
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Армия и оружие

Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".
РИА Новости 22:11
Политика

Актриса Шэрон Стоун назвала Владимира Путина сильным лидером

Американская актриса Шэрон Стоун сравнила президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Российская газета 21:11
Здоровье

Редкая болезнь на два года лишила супругов из США секса

На протяжении следующих двух лет пара не занималась сексом.
VSE42.RU 21:50
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
РИА Новости 16:02
Происшествия

Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

РБК 01:42
Происшествия

Десятки землетрясений зафиксировали на севере Камчатки

За один вечер на севере Камчатки сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений.
Газета.Ru 17:32
Общество

Россияне увидят первое в этом году лунное затмение

В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.
РИА Новости 13:23
Кино

Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Культуромания 12:46
Общество

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.
РИА Новости 19:23
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Хоккей

Дубль Кучерова и гол Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Аризону»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил дубль за две минуты, а также голом отметился защитник Михаил Сергачев.
Спорт-Экспресс 21:38
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Известия 04:52
Армия и оружие

Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету

Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.
Lenta.ru 14:50
Фигурное катание

Фигуристка Бетина Попова назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»

Накануне издание «Спорт-Экспресс» опубликовало интервью с российской фигуристкой Бетиной Поповой, которая выступает в танцах на льду вместе со своим партнером Сергеем Мозговым.
Радио Комсомольская правда 21:09
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Кино

В сети появились первые фото Паттинсона в роли Бэтмена

В Twitter опубликованы первые фотографии со съемочной площадки нового фильма "Бэтмен" в Лондоне.
Газета.Ru вчера в 06:29
Происшествия

СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки

Следователи Алтайского края начали проверку после того, как в социальных сетях житель Новоалтайска заявил, что его жена скончалась после отказа врачей ее госпитализировать, сообщает СК РФ региона.
РИА Новости 12:05
Шоу-бизнес

Тимати проспорил дочери и сбрил бороду

Популярный российский рэпер Тимати сбрил бороду, поскольку проспорил своей маленькой дочери Алисе.
Актуальные Новости 03:44
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Авто

Определили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в РФ

Стали известны самые популярные в России легковушки с автоматической трансмиссией.
ToDay News Ufa вчера в 18:42
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 13:55
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Хоккей

Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Вести.Ru 22:09
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Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере

Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
ТАСС Наука 08:49
Происшествия

В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек

В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
RT на русском 22:24
Спорт

WADA передало в CAS уведомление по спору с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщается на сайте WADA.
Коммерсантъ 15:33
Технологии

Microsoft «отполирует» Windows 10 перед стартом следующей ОС

Новую сборку 20H2 для операционной системы Windows 10 начала тестировать компания Microsoft. Об этом 8 января сообщает «Windows Latest».
Красная весна 04:45
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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