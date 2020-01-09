Общество
ВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Космос
Названы два способа двигать Солнце
Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
Россия вытесняет США с Ближнего Востока
Все чаще говорят о том, что кризис, начавшийся после убийства генерала Сулеймани, сыграет на руку России, то есть приведет к укреплению позиций нашей страны на Ближнем Востоке.
Экономика
Fitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов
В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Политика
В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей США проголосует в четверг по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на войну с Ираном, заявила в пресс-релизе спикер палаты Нэнси Пелоси.
Хоккей
Вратарь «Нэшвилла» Ринне забросил шайбу в матче НХЛ
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Футбол
Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС
Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС.
Происшествия
Отец погибшей в ДТП студентки подаёт жалобу в Верховный суд Бурятии
Жалобу подготовили адвокаты из Москвы и Санкт-Петербурга Сегодня отец погибшей в страшном ДТП 17-летней девушки обжалует действия судьи Прибайкальского райсуда в Верховном суде Бурятии.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Политика
Зеленский не исключил падение украинского самолета из-за ракеты Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что крушение самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране могло произойти из-за попадания ракеты.
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Авто
Автоэксперты назвали главные ошибки при заправке автомобиля
Пожалуй, самым распространенным просчетом, свойственным многим начинающим водителям, считается заправка «не тем» топливом.
Происшествия
У берегов Турции российский танкер столкнулся с рыболовецким судном
Танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся в Черном море в районе Стамбула с рыболовецким катером - последний затонул, из шести рыбаков трое спасены, говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула в пятницу.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Гаджеты
Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex
Культура
Стриптизерша захотела отсудить у Дженнифер Лопес $40 млн
Женщина требует компенсации в размере не менее 40 миллионов долларов, что в два раза превышает бюджет фильма.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Экономика
Эксперты: российским компаниям стали реже поднимать кредитные рейтинги
Коэффициент рейтинговых действий снизился даже несмотря на то, что в феврале 2019 года суверенный кредитный рейтинг России повысило агентство Moody’s, а в августе — агентство Fitch.
Политика
Трамп заявил о защите Европы от России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
Экономика
Сбербанк подал иск к Мурманскому пароходству на 4,3 млрд рублей
Interfax-Russia.ru - Сбербанк России через Арбитражный суд Мурманской области требует с АО "Мурманское морское пароходство" (ММП) свыше 4 млрд 331 млн рублей, следует из материалов суда.