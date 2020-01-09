Общество

ВедомостиВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Forbes узнал о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров

RT на русскомвчера в 17:39

В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbesвчера в 12:02

Американский фонд купил основанную россиянами IT-компанию Veeam

Коммерсантъвчера в 16:39

Еще два долларовых миллиардера появились в России

Lenta.ruвчера в 16:30

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБКвчера в 15:03

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомостивчера в 14:46

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

РИА Новостивчера в 16:44
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Политика

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
РИА Новости вчера в 22:37
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Политика

NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране

Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
BFM.ru вчера в 23:23
Политика

В Абхазии протестующие захватили президентскую администрацию

ЗакC.Ру вчера в 11:38
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском вчера в 12:23
Шоу-бизнес

Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности

Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Телепрограмма вчера в 01:16
Общество

Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX

Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Интерфакс вчера в 23:44
Армия и оружие

Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
BaltNews.ee вчера в 09:46
Происшествия

Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции

Танкер Glard-2, следовавший под российским флагом, столкнулся с рыболовецкой лодкой.
Известия 01:16
Общество

Синоптики рассказали о погоде на Крещение

Синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона.
Москва 24 вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма

Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Что происходит вчера в 05:20
Армия и оружие

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Коммерсантъ вчера в 14:22
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM вчера в 21:22
Армия и оружие

В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

ГЛАС.RU вчера в 12:32
Общество

Глава комитета по градостроительству мэрии Челябинска ушел в отставку

Сергей Репринцев покидает пост главы комитета по градостроительству и архитектуры администрации Челябинска.
АиФ Челябинск 00:02
Футбол

«Атлетико» оставил «Барселону» без финала Суперкубка Испании

Мадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу.
Вести.Ru вчера в 16:57
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru вчера в 09:09
Общество

Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Вести.Ru вчера в 23:44
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 00:49
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Космос

Второй космический корабль Virgin Galactic быстрее первого

Э Вести 01:38
Происшествия

В Магадане мужчина получил 24 года колонии за убийство ребенка

Суд приговорил к 24 годам лишения свободы 65-летнего Александра Скамрова, признанного виновным в изнасиловании и убийстве малолетней девочки в Магадане.
ТАСС вчера в 21:32
Футбол

Агент Эриксена прилетел в Милан для переговоров с «Интером»

Агент датчанина прибыл в Милан для переговоров. Эриксен может перейти летом в «Интер» бесплатно в статусе свободного агента.
Бомбардир.ру 01:37
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
РИА Новости 00:37
Политика

Чижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
RT на русском вчера в 21:44
Футбол

Казань взял: каким будет «Рубин» при Леониде Слуцком

Камбэк Слуцкого Перед стартом нынешнего сезона клуб покинул культовый наставник команды Курбан Бердыев.
Известия вчера в 16:00
Кино

Минкультуры сообщило даты международного кинофестиваля в Забайкалье

Забайкальский международный кинофестиваль состоится с 4 по 7 июня в Чите.
Байкал24 вчера в 22:18
Происшествия

Жительница Улан-Удэ избила врачей «скорой»

Двух врачей бригады скорой помощи избила 52-летняя жительница Улан-Удэ.
Российская газета вчера в 20:34
Транспорт

В России собираются вводить новый штраф для автомобилистов

Правительство РФ планирует ввести штрафы в отношении автовладельцев, не оплативших проезд на платных дорогах.
РИА Новости Крым вчера в 23:59
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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