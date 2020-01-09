Общество
ВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране
Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
Политика
В Абхазии протестующие захватили президентскую администрацию
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Общество
Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX
Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Происшествия
Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции
Танкер Glard-2, следовавший под российским флагом, столкнулся с рыболовецкой лодкой.
Общество
Синоптики рассказали о погоде на Крещение
Синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Общество
Глава комитета по градостроительству мэрии Челябинска ушел в отставку
Сергей Репринцев покидает пост главы комитета по градостроительству и архитектуры администрации Челябинска.
Футбол
«Атлетико» оставил «Барселону» без финала Суперкубка Испании
Мадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Общество
Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
В Магадане мужчина получил 24 года колонии за убийство ребенка
Суд приговорил к 24 годам лишения свободы 65-летнего Александра Скамрова, признанного виновным в изнасиловании и убийстве малолетней девочки в Магадане.
Футбол
Агент Эриксена прилетел в Милан для переговоров с «Интером»
Агент датчанина прибыл в Милан для переговоров. Эриксен может перейти летом в «Интер» бесплатно в статусе свободного агента.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Политика
Чижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
Футбол
Казань взял: каким будет «Рубин» при Леониде Слуцком
Камбэк Слуцкого Перед стартом нынешнего сезона клуб покинул культовый наставник команды Курбан Бердыев.
Кино
Минкультуры сообщило даты международного кинофестиваля в Забайкалье
Забайкальский международный кинофестиваль состоится с 4 по 7 июня в Чите.
Происшествия
Жительница Улан-Удэ избила врачей «скорой»
Двух врачей бригады скорой помощи избила 52-летняя жительница Улан-Удэ.
Транспорт
В России собираются вводить новый штраф для автомобилистов
Правительство РФ планирует ввести штрафы в отношении автовладельцев, не оплативших проезд на платных дорогах.
Происшествия