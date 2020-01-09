В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Политика NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.

Общество Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.

Армия и оружие Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка» Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.

Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.