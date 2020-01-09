Общество
ВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Здоровье
Назвали причину вспышки пневмонии в Китае
Как сообщает ToDay News Ufa, после лабораторных исследований выяснилось, что причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань (Китай) стал новый вид короновируса.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Наука
Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз
Происшествия
В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек
В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
Происшествия
В Магадане мужчина получил 24 года колонии за убийство ребенка
Суд приговорил к 24 годам лишения свободы 65-летнего Александра Скамрова, признанного виновным в изнасиловании и убийстве малолетней девочки в Магадане.
Шоу-бизнес
Актер Алексей Макаров показал дочь Любови Полищук
Российский актер Алексей Макаров показал в Instagram дочь своей покойной мамы Любови Полищук.
Шоу-бизнес
Милла Йовович поправилась на 22 кг из-за беременности
Днями ранее кинозвезда призналась, что набрала около 22 кг лишнего веса за все время пребывания в интересном положении.
Армия и оружие
Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета
Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
Армия и оружие
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Третьего января американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, президент США Дональд Трамп заявил, что тот планировал взрыв одного из американских посольств, но не привел никаких деталей.
Политика
ИКАО получила от Ирана предварительный отчёт о крушении Boeing
«Международная организация гражданской авиации получила от Исламской Республики Иран официальное уведомление и предварительный отчёт о происшествии, касающиеся крушения рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рядом с Тегераном», — говорится в заявлении пресс-службы ИКАО.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Политика
Россия призывает к сдержанности в ситуации с Ираном
Россия призывает мировое сообщество к сдержанности в ситуации вокруг Ирана.
Экономика
Банк России о нововведениях 2020: открываем кошельки
Дальневосточное главное управление Банка России рассказывает о тех новшествах, которые могут отразиться на кошельках граждан.
Транспорт
Новый штраф предложили ввести для автомобилистов в России
В случае принятия поправок, водителям, которые не оплатили стоимость проезда по платным дорогам, грозят денежные штрафы.
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
Технологии
Microsoft «отполирует» Windows 10 перед стартом следующей ОС
Новую сборку 20H2 для операционной системы Windows 10 начала тестировать компания Microsoft. Об этом 8 января сообщает «Windows Latest».
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
Общество
World of Tanks поедет на Госдуму
Армия и оружие
Военная прокуратура сосредоточится на изучении небоевых потерь ВСУ
Генеральный прокурор Украины Рябошапка в среду, 8 января, утвердил изменения в структуре военной прокуратуры.
Политика
Протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики
Общество
Украинцы стали чаще ездить на отдых в Крым
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Политика
Трамп назвал США «защитником» Европы от России
Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
Происшествия
Незаконные мигранты привели офицеров в колонию
Вынесен приговор по делу чекистов и полицейского Как стало известно "Ъ", 2-й Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 6 до 11 лет офицеров ФСБ и полиции, которые обвинялись в организации и покровительстве незаконной миграции жителей Киргизии в Россию.
Технологии
Швейцарская компания выпустила часы для поддержки Байкала
Ограниченная серия часов Aquis для дайверов появилась в продаже. Создала ее швейцарская часовая компания Oris.