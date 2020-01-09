Общество

ВедомостиВедомостиForbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes. Состояние каждого предпринимателя превысило $1 млрд после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке основанной ими компании Veeam Software.
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Forbes узнал о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров

RT на русскомвчера в 17:39

СМИ: в России появились два новых долларовых миллиардера

РИА Новостивчера в 16:44

В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbesвчера в 12:02

Еще два долларовых миллиардера появились в России

Lenta.ruвчера в 16:30

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

РБКвчера в 15:03

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомостивчера в 14:46

Американский фонд купил основанную россиянами IT-компанию Veeam

Коммерсантъвчера в 16:39
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Назвали причину вспышки пневмонии в Китае

Как сообщает ToDay News Ufa, после лабораторных исследований выяснилось, что причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань (Китай) стал новый вид короновируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:38
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
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Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

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Наука

Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз

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Происшествия

В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек

В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
RT на русском вчера в 22:24
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В России рекордно подешевел iPhone 7

Югополис вчера в 04:27
Происшествия

В Магадане мужчина получил 24 года колонии за убийство ребенка

Суд приговорил к 24 годам лишения свободы 65-летнего Александра Скамрова, признанного виновным в изнасиловании и убийстве малолетней девочки в Магадане.
ТАСС вчера в 21:32
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Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing

РБК вчера в 17:31
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Дни24 вчера в 05:54
Армия и оружие

Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета

Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:35
Происшествия

В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
РБК вчера в 10:19
Армия и оружие

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Третьего января американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, президент США Дональд Трамп заявил, что тот планировал взрыв одного из американских посольств, но не привел никаких деталей.
РИА Новости вчера в 22:37
Политика

ИКАО получила от Ирана предварительный отчёт о крушении Boeing

«Международная организация гражданской авиации получила от Исламской Республики Иран официальное уведомление и предварительный отчёт о происшествии, касающиеся крушения рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рядом с Тегераном», — говорится в заявлении пресс-службы ИКАО.
RT на русском вчера в 19:22
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Политика

Россия призывает к сдержанности в ситуации с Ираном

Россия призывает мировое сообщество к сдержанности в ситуации вокруг Ирана.
Политика Сегодня вчера в 23:45
Экономика

Банк России о нововведениях 2020: открываем кошельки

Дальневосточное главное управление Банка России рассказывает о тех новшествах, которые могут отразиться на кошельках граждан.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 20:40
Транспорт

Новый штраф предложили ввести для автомобилистов в России

В случае принятия поправок, водителям, которые не оплатили стоимость проезда по платным дорогам, грозят денежные штрафы.
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Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз станет отцом

7Дней.ру вчера в 17:00
Технологии

Microsoft «отполирует» Windows 10 перед стартом следующей ОС

Новую сборку 20H2 для операционной системы Windows 10 начала тестировать компания Microsoft. Об этом 8 января сообщает «Windows Latest».
Красная весна вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Операцию на колене перенес Юрий Антонов

Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
ГЛАС.RU вчера в 15:29
Общество

World of Tanks поедет на Госдуму

Коммерсантъ вчера в 17:36
Армия и оружие

Военная прокуратура сосредоточится на изучении небоевых потерь ВСУ

Генеральный прокурор Украины Рябошапка в среду, 8 января, утвердил изменения в структуре военной прокуратуры.
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Политика

Протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики

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Общество

Украинцы стали чаще ездить на отдых в Крым

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Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
Коммерсантъ 08 января в 14:36
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM вчера в 21:22
Политика

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
РИА Новости вчера в 21:03
Происшествия

Незаконные мигранты привели офицеров в колонию

Вынесен приговор по делу чекистов и полицейского Как стало известно "Ъ", 2-й Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 6 до 11 лет офицеров ФСБ и полиции, которые обвинялись в организации и покровительстве незаконной миграции жителей Киргизии в Россию.
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Швейцарская компания выпустила часы для поддержки Байкала

Ограниченная серия часов Aquis для дайверов появилась в продаже. Создала ее швейцарская часовая компания Oris.
Байкал24 вчера в 22:24
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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