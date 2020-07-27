Общество
РИА НовостиForbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян. Эти документы стали альтернативой выездным визам, сообщает Forbes.
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с чего всё началось
Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM. Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года, констатирует старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин.Forbes06:19
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CT news 07:08
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Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line 14:09
Общество
Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
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Финляндия продлевает ограничения на пересечение границы с Россией
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REGNUM 11:52
Здоровье
В Аргентине изобрели сыворотку от коронавируса
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РЕН ТВ 17:10
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Экономика
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Коммерсантъ вчера в 18:09
Кино
Опубликованы первые кадры аниме по вселенной «Бегущего по лезвию»
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Piter.tv 09:19
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Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Кино
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Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
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Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа
Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа Певица рассказала, когда Арсений Шульгин и его невеста Лиана Волкова планируют пожениться.
Экспресс газета 13:45
Транспорт
«Автодор» вводит сезонные тарифы на трех платных трассах
Компания «Автодор» с 28 июля по 31 октября введет сезонные тарифы на нескольких платных автотрасс для разгрузки в летний сезон.
Коммерсантъ 15:53
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 135 человек
На 27 июля в Ростовской области у 12 405 человек выявлен коронавирус COVID-19. Показатель заболеваемости — 295,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:17
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета 17:01
Общество
Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
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Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
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Gallup: Германия в 2019 году сохранила лидерство среди мировых держав
Мировым лидером среди стран является Германия, согласно рейтинга, составленного американским институтом изучения общественного мнения Gallup, сообщает 27 июля пресс-служба компании.
ИА Красная Весна 07:25
Наука
Для слабовидящих людей создана виртуальная собака-поводырь
Студент Университета Лафборо создал прибор, который заменит собаку-поводыря.
ToDay News Ufa 14:50
Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
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Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Экономика
Цена на золото достигла рекордного значения на бирже Йоханнесбурга
Цена на золото подскочила 27 июля вечером до рекордной величины - $1945 за тройскую унцию - на Йоханнесбургской валютной бирже в ЮАР.
ТАСС 14:49
Общество
Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка
Игромания.ру 12:19
Происшествия
Осужденного за коррупцию Гайзера заподозрили в превышении полномочий
«В отношении Гайзера возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — цитирует его ТАСС.
Известия 12:56
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отгрузка необычных кросс-универсалов в спецверсии Quest в дилерские центры Lada уже началась.
Новые автомобили 10:23
Армия и оружие
В порту Одессы появились пять кораблей НАТО
Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
Деловое.ТВ 25 июля в 14:27