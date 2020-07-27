Общество
BFM.ruForbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
В России резко вырос спрос на так называемые золотые паспорта. Интерес к ним подстегнул коронавирус. Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
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с чего всё началось
Сент-Китс и Невис (такой паспорт имеет основатель Telegram Павел Дуров) в этом году снизил порог инвестиций для получения ВНЖ со $190 000 до $150 000. Многие страны Карибского бассейна дают возможность получить гражданство уже при инвестициях от $100 000, уточнила Шалаева.Forbes06:19
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Общество
21 сентября отменяются поезда из Южно-Сахалинска в Ноглики и обратно
21 сентября текущего года отменяются пассажирские поезда №603 Южно-Сахалинск — Ноглики и №604 Ноглики — Южно-Сахалинск в связи с необходимостью проведения путевых ремонтных работ на перегоне Макаров — Туманово.
Сахалин.Инфо 18:45
Происшествия
В Крыму затонул бронетранспортер при преодолении Керченского пролива
В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
Панорама Ростова-на-Дону 25 июля в 08:39
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК 06:06
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета 17:01
Транспорт
«Автодор» вводит сезонные тарифы на трех платных трассах
Компания «Автодор» с 28 июля по 31 октября введет сезонные тарифы на нескольких платных автотрасс для разгрузки в летний сезон.
Коммерсантъ 15:53
Гаджеты
ОС Android опередила iOS по лояльности пользователей
Специалисты говорят, что ситуация изменилась на фоне того, что компания Google за последние годы серьезно улучшила свою операционную систему, сделав ее более интересной и стабильной.
Astera 07:58
Технологии
При просмотре ленты Instagram начал включать камеру
Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере.
Evo-rus.com 11:32
Общество
В «Что? Где? Когда?» произошел конфликт из-за обвинений игрока в домогательствах
Сообщается, что Уварова ранее подготовила ответ на запрос Русской службы Би-би-си о ситуации с обвинениями в домогательствах.
БИЗНЕС Online 12:58
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
Происшествия
В Самаре возбуждено дело после взрыва, где пострадал полицейский
Уголовное дело возбудили следователи в Самаре после взрыва, при котором пострадал сотрудник полиции.
РЕН ТВ 15:33
Космос
Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной
Американские и британские физики, используя известные расстояния от Земли до пятидесяти галактик, уточнили значение постоянной Хаббла, использующейся в расчетах возраста Вселенной, который, в соответствии с новыми данными, составляет 12,6 миллиардов лет.
РИА Новости 11:16
Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины от COVID-2019
Как отмечает агентство, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от COVID-2019.
Газета.Ru 15:41
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Авто
Электрический седан бренда Genesis получит передовую технологию
Корейский автомобильный бренд Genesis готовит новые передовые технологии для своего электрического седана.
Car.ru вчера в 08:06
Автоспорт
Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании
Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
Вести.Ru 14:58
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Игры
PlayStation 5 может получить сменный корпус
News.ru 15:06
Хоккей
Кожевников раскритиковал Хартли за работу в «Авангарде»
В свой первый сезон в КХЛ Боб Хартли вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина, где всухую проиграл серию московскому ЦСКА.
ГЛАС.RU 25 июля в 05:31
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Космос
В России создали нового робота для работы за бортом МКС
В России создали нового робота для работы за бортом МКС.
Ferra 09:30
Общество
Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
Прокуроры потребовали не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову, попросившую отпустить ее из тюрьмы, говорится в ходатайстве, поданном в суд.
РИА Новости 17:51
Экономика
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей
Коммерсантъ вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд
Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ 11:59