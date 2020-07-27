Сент-Китс и Невис (такой паспорт имеет основатель Telegram Павел Дуров) в этом году снизил порог инвестиций для получения ВНЖ со $190 000 до $150 000. Многие страны Карибского бассейна дают возможность получить гражданство уже при инвестициях от $100 000, уточнила Шалаева.

с чего всё началось

В России резко вырос спрос на так называемые золотые паспорта. Интерес к ним подстегнул коронавирус. Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

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