Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM. Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года, констатирует старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин.

с чего всё началось

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян. Эти документы стали альтернативой выездным визам, сообщает Forbes.

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

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