Общество
РИА НовостиForbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян. Эти документы стали альтернативой выездным визам, сообщает Forbes.
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с чего всё началось
Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM. Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года, констатирует старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин.Forbes06:19
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Общество
Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 3 августа
Телеканал Санкт-Петербург 07:21
Киберспорт
Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение
Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru 13:49
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
На выплаты могут рассчитывать пожилые российские граждане, которые работали в течение всего 2019 года. Это будет автоматический перерасчет.
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Происшествия
Чиновник в Забайкалье подозревается в трудоустройстве «мёртвых душ»
В Забайкалье обвиняется директор госпредприятия и его бухгалтер в трудоустройстве «мёртвых душ».
Вестник 12:35
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые стала мамой
По данным издания TMZ, дочь 24-летней актрисы Софи Тернер и 30-летнего музыканта Джо Джонаса появилась на свет неделю назад, 22 июля.
RuNews24.ru 18:36
Общество
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию.
РИА Новости 15:16
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Космос
В атмосфере Марса найдены возможные следы метана
ТК Звезда 18:29
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
РБК 15:31
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Футбол
Парфенов: «Хочу поблагодарить президента „Урала“. Мне не стыдно за ту работу, которую я там делал»
Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги своей работы в екатеринбургском клубе, поблагодарив президента Григория Иванова.
Sport24.ru 17:55
Шоу-бизнес
Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд
Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ 11:59
Космос
В России создали нового робота для работы за бортом МКС
В России создали нового робота для работы за бортом МКС.
Ferra 09:30
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Экономика
Объем ипотечного кредитования в России за полгода вырос на 20%
Во втором квартале 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 05:42
Здоровье
В Хакасии спад распространения коронавируса подтвердили официально
Коэффициент распространения инфекции за 5 дней колеблется в пределах 0,8 – 0,6. Оперативный штаб правительства занимается возобновлением оказания плановой медпомощи.
Новая Хакасия.Online 01:40
Здоровье
Минздрав РТ объяснил резкий рост смертности в Набережных Челнах
За полгода смертность выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев подтвердил рост смертности в Набережных Челнах.
Челны-ТВ 09:00
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» отказались от бывшего полузащитника «Реала»
«Рубин» и «Краснодар» отказались. «Локомотив» ответил, как и «Рубин».
Спорт день за днем 11:56
Наука
Найдены 20 новых эффективных препаратов против коронавируса SARS CoV-2
Агентство министерства здравоохранения FDA США выдало одобрение двум препаратам для применения в лечении новой инфекции – это астемизол и клофазамин.
Evo-rus.com 07:40
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16