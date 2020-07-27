Knight Frank фиксирует высокий спрос со стороны россиян на ВНЖ в Евросоюзе, самая популярная страна в регионе — Португалия. На втором месте по числу обращений — страны Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис), на третьем месте — островные Кипр и Мальта.

с чего всё началось

В России резко вырос спрос на так называемые золотые паспорта. Интерес к ним подстегнул коронавирус. Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

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