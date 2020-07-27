Общество

BFM.ruBFM.ruForbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

В России резко вырос спрос на так называемые золотые паспорта. Интерес к ним подстегнул коронавирус. Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
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с чего всё началось

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Knight Frank фиксирует высокий спрос со стороны россиян на ВНЖ в Евросоюзе, самая популярная страна в регионе — Португалия. На втором месте по числу обращений — страны Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис), на третьем месте — островные Кипр и Мальта.
Forbesвчера в 06:19

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Россияне массово закупились «золотыми паспортами»

Lenta.ruвчера в 12:35

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

РИА Новостивчера в 13:33

Forbes: россияне стали чаще покупать вид на жительство за границей из-за COVID-19

Коммерсантъвчера в 12:38

Спрос россиян на иностранное гражданство через покупку недвижимости может вырасти на 30%

ТАССвчера в 16:29

Паспорт со скидкой. Некоторые страны снизили цену на гражданство, россияне спешат воспользоваться предложением

Фонтанка.Рувчера в 10:28

Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

РБКвчера в 09:44

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Forbesвчера в 06:19
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Российская газета вчера в 17:18
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Армия и оружие

ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля

Израильский беспилотник был сбит сирийскими ПВО, сообщил 26 июля источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна 26 июля в 14:31
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Здоровье

Власти Казахстана не исключили смягчения карантинных мер с 3 августа

Как сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой, некоторые ограничительные меры могут смягчить с 3 августа.
RT на русском 00:40
Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

REGNUM 01:27
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Общество

Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам

Недостатками электронной трудовой книжки россияне посчитали вероятность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных или их несанкционированного изменения.
Lenta.ru 01:27
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
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Путешествия

Министр курортов Кубани рассказала о туристических местах региона

Ранее министр заявила агентству, что отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет.
РИА Новости 02:07
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Общество

Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года

Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 14:27
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Общество

Россиян предупредили об опасной геомагнитной буре 28 июля

На Земле во вторник, 28 июля, ожидается опасная магнитная буря.
Вечерняя Москва вчера в 17:07
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Армия и оружие

Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией

Lenta.ru вчера в 05:57
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Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Газета.Ru вчера в 10:03
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Общество

Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа

Самоизоляцию для пожилых жителей Свердловской области продлили до третьего августа.
Российская газета вчера в 08:37
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Футбол

«Интер» обыграет «Наполи» в 37-м туре Серии А 28 июля

Матч 37-го тура Серии А «Интер» - «Наполи» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 03:12
Общество

Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август

Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
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Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

В этом году ФАС удовлетворила ходатайство белорусской компании, но о прогрессе в переговорах с того момента информации не было.
Tvoe-avto.com вчера в 17:15
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Кино

Умерла 104-летняя актриса из «Унесённых ветром» Оливия де Хэвилленд

Оливия де Хэвилленд была одной из самых востребованных актрис в Голливуде в 30 — 40-х годах прошлого века.
Говорит Москва 26 июля в 13:18
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Происшествия

В Башмаковском районе в ДТП погибли три человека, в том числе ребенок

В ведомстве добавили, что еще одна пассажирка – женщина 1982 года рождения госпитализирована. По данному факту проводится проверка.
PenzaNews 02:43
Шоу-бизнес

Лоза выразил недоумение высокими расценками за выступление Лолиты

Московский Комсомолец 00:38
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Политика

Трамп заявил о скором наступлении «золотого века» в США

Соединённые Штаты после победы над коронавирусом ожидает наступление «золотого века».
RT на русском 00:25
52
Политика

Песков не стал оценивать результаты работы Дегтярева в Хабаровске

Кремль считает важным, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, но оценивать результаты его работы преждевременно.
Агентство Телеграф вчера в 10:07
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Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
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Происшествия

В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием

ИА Красная Весна 02:24
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск.
Известия вчера в 23:18
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Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости вчера в 05:08
Происшествия

В Сочи после стрельбы аниматоров на корпоративе возбудили дело

По факту стрельбы из охолощенного оружия, которые произвели на корпоративе в Сочи переодетые в форму полицейских аниматоры, возбуждено уголовное дело.
Российская газета вчера в 15:06
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Единоборства

Глава UFC заявил о возможности боя Нурмагомедова и Сен-Пьера

Лас-Вегас, США, 28 июля 2020, 10:16 — REGNUM Соперником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер.
REGNUM 03:16
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