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BFM.ru
BFM.ru

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

В России резко вырос спрос на так называемые золотые паспорта. Интерес к ним подстегнул коронавирус. Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM. Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года, констатирует старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин.
Forbes06:19
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Газета.Ru

Интерес россиян к «золотым паспортам» подскочил после пандемии

Газета.Ru14:47
РИА Новости

Аналитики сообщили о росте интереса к «золотым паспортам» у россиян

РИА Новости13:33
РБК

Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

РБК09:44
Lenta.ru

Россияне массово закупились «золотыми паспортами»

Lenta.ru12:35
Фонтанка.Ру

Паспорт со скидкой. Некоторые страны снизили цену на гражданство, россияне спешат воспользоваться предложением

Фонтанка.Ру10:28
Коммерсантъ

Forbes: россияне стали чаще покупать вид на жительство за границей из-за COVID-19

Коммерсантъ12:38
Forbes

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Forbes06:19

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не принесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, 642,7 млн руб в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК15:06
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk25 июля в 08:24
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